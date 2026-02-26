- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют чувствовать полноту жизни
От окружающих можно часто услышать, что от жизни надо брать по максимуму, но далеко не все умеют это делать.
Так, пока одни живут, что называется, на полную, другие — по самым разным причинам — сознательно экономят время, силы и другие ресурсы, уверенные в том, что еще успеют получить все, что им нужно.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют чувствовать всю полноту жизни.
Овен
Овны — и те, кто с ними общаются, хорошо это знают — являются максималистами, которыми ничего не надо наполовину — только с лихвой, через край. При этом они умеют находить хорошее даже в мелочах, кажущимся другим незначительными, что делает их жизнь яркой и насыщенной — прожитой на одном дыхании.
Стрелец
Стрельцы не мыслят свою жизнь без приключений, которые могут касаться самых разных сфер их существования: в юные годы они ищут — и находят — их в любви, с возрастом — в путешествиях. Главное, что они обеспечивают себя яркими впечатлениями не на одну, а на несколько жизней, и на склоне лет им, как правило, есть что вспомнить.
Близнецы
Близнецы не умеют скучать — их жизнелюбие выражается в том, что они, даже оказавшись на необитаемом острове, найдут, чем заняться, чтобы получить удовольствие. Ну а поскольку обстоятельства редко заносят их так далеко, они не бездействуют: так, представители знака на курорте не станут скучать на пляже, а отправятся на поиски впечатлений.
