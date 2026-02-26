Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют чувствовать полноту жизни

Гороскоп / © Credits

Так, пока одни живут, что называется, на полную, другие — по самым разным причинам — сознательно экономят время, силы и другие ресурсы, уверенные в том, что еще успеют получить все, что им нужно.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют чувствовать всю полноту жизни.

Овен

Овны — и те, кто с ними общаются, хорошо это знают — являются максималистами, которыми ничего не надо наполовину — только с лихвой, через край. При этом они умеют находить хорошее даже в мелочах, кажущимся другим незначительными, что делает их жизнь яркой и насыщенной — прожитой на одном дыхании.

Стрелец

Стрельцы не мыслят свою жизнь без приключений, которые могут касаться самых разных сфер их существования: в юные годы они ищут — и находят — их в любви, с возрастом — в путешествиях. Главное, что они обеспечивают себя яркими впечатлениями не на одну, а на несколько жизней, и на склоне лет им, как правило, есть что вспомнить.

Близнецы

Близнецы не умеют скучать — их жизнелюбие выражается в том, что они, даже оказавшись на необитаемом острове, найдут, чем заняться, чтобы получить удовольствие. Ну а поскольку обстоятельства редко заносят их так далеко, они не бездействуют: так, представители знака на курорте не станут скучать на пляже, а отправятся на поиски впечатлений.

