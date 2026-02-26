- Дата публикации
Салат с пекинской капустой, крабовыми палочками, огурцами и яйцами: простой рецепт
Один из самых легких, быстрых и простых в приготовлении салатов — крабовый. Несмотря на простоту продуктов и приготовление, он отлично подойдет на праздничный стол.
Получается легким, свежим, так как заправка готовится на основе сметаны.
Ингредиенты:
капуста пекинская — 300 г;
крабовые палочки — 120 г;
яйца куриные — 4 шт.;
огурцы свежие — 1 шт.;
зеленый лук — 15 г;
соль.
Для заправки:
сметана — 3 ст. л.;
сок лимона — 1 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
горчица зернистая — 1 ч. л.;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Капусту промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкой соломкой.
Крабовые палочки нарежьте тонкими полосками.
Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте крупными кубиками.
Огурец, зеленый лук помойте и обсушите бумажным полотенцем. Огурец нарежьте брусочками, зеленый лук измельчите ножом.
Чеснок очистите, и натрите на мелкую терку.
Для заправки: смешайте сметану, сок лимона, чеснок, горчицу зернистую, поперчите, посолите и перемешайте.
В миску выложите капусту, крабовые палочки, яйца, огурец, зеленый лук, посолите и заправьте заправкой. Аккуратно перемешайте и выложите в салатник.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.