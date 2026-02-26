ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
214
Время на прочтение
1 мин

Салат с пекинской капустой, крабовыми палочками, огурцами и яйцами: простой рецепт

Один из самых легких, быстрых и простых в приготовлении салатов — крабовый. Несмотря на простоту продуктов и приготовление, он отлично подойдет на праздничный стол.

Автор публикации
Екатерина Труш
Салат с пекинской капустой крабовыми палочками огурцами и яйцами

Салат с пекинской капустой, крабовыми палочками, огурцами и яйцами / © Credits

Получается легким, свежим, так как заправка готовится на основе сметаны.

Ингредиенты:

  • капуста пекинская — 300 г;

  • крабовые палочки — 120 г;

  • яйца куриные — 4 шт.;

  • огурцы свежие — 1 шт.;

  • зеленый лук — 15 г;

  • соль.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;

  • сок лимона — 1 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • горчица зернистая — 1 ч. л.;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Капусту промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкой соломкой.

  2. Крабовые палочки нарежьте тонкими полосками.

  3. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте крупными кубиками.

  4. Огурец, зеленый лук помойте и обсушите бумажным полотенцем. Огурец нарежьте брусочками, зеленый лук измельчите ножом.

  5. Чеснок очистите, и натрите на мелкую терку.

  6. Для заправки: смешайте сметану, сок лимона, чеснок, горчицу зернистую, поперчите, посолите и перемешайте.

  7. В миску выложите капусту, крабовые палочки, яйца, огурец, зеленый лук, посолите и заправьте заправкой. Аккуратно перемешайте и выложите в салатник.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

Дата публикации
Количество просмотров
214
