Астрологічний прогноз на 26 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: потужний приплив енергії, який ви відчуєте в цей час, уможливлює реалізацію будь-яких проєктів — і нових, і розпочатих раніше, але не доведених до ладу.
Символ дня: джерело.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: жовтий.
Щасливі камені дня: бурштин, бірюза.
За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, минають швидко і не залишають серйозних наслідків, особливо якщо їх своєчасно лікувати.
Харчування дня: м’ясо потрібно замінити овочами, фруктами та зеленню.
Стрижка дня: від стрижки необхідно відмовитися.
Магія і містика дня: можна читати замовляння на удачу в бізнесі та фінансах.
Сни дня: у снах можна побачити померлих родичів — як правило, вони хочуть дати пораду або від чогось застерегти.
Табу дня: небажано вирушати в поїздки.
Цитата дня: «Кожне лихо, кожен провал, кожне розставання несуть у собі насіння рівної або більшої користі» (Наолеон Гілл).
