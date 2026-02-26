Астрологічний прогноз на 26 лютого

Джерело / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужний приплив енергії, який ви відчуєте в цей час, уможливлює реалізацію будь-яких проєктів — і нових, і розпочатих раніше, але не доведених до ладу.

Символ дня: джерело.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: бурштин, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, минають швидко і не залишають серйозних наслідків, особливо якщо їх своєчасно лікувати.

Харчування дня: м’ясо потрібно замінити овочами, фруктами та зеленню.

Стрижка дня: від стрижки необхідно відмовитися.

Магія і містика дня: можна читати замовляння на удачу в бізнесі та фінансах.

Сни дня: у снах можна побачити померлих родичів — як правило, вони хочуть дати пораду або від чогось застерегти.

Табу дня: небажано вирушати в поїздки.

Цитата дня: «Кожне лихо, кожен провал, кожне розставання несуть у собі насіння рівної або більшої користі» (Наолеон Гілл).

