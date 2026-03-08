- Дата публікації
Британська королівська особа виявилася прикута до ліжка після інсульту: що відомо
Німецька аристократка, дружина принца Майкла Кентського, принцеса Майкл Кентська нещодавно перенесла інсульт.
Стан здоров’я 81-річної принцеси Майкл Кентської знову викликає побоювання. За даними Daily Mail, королівська особа нещодавно перенесла інсульт, внаслідок якого тимчасово прикута до ліжка.
Як і очікувалося, цей інцидент змусив зупинити її діяльність на час спостереження за нею лікарями. Слід зазначити, що принцеса і раніше вела набагато більш стриманий спосіб життя, ніж у попередні роки, через певні проблеми зі здоров’ям.
Хоча її найближче оточення не розголошує жодних конкретних подробиць того, що сталося, британський таблоїд повідомляє про серйозний інцидент, через який принцесі потрібен відпочинок та спокійне відновлення. Ця новина викликала занепокоєння у вузькому колі спілкування сім’ї Кентських.