ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Британська королівська особа виявилася прикута до ліжка після інсульту: що відомо

Німецька аристократка, дружина принца Майкла Кентського, принцеса Майкл Кентська нещодавно перенесла інсульт.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Майкл Кентська

Принцеса Майкл Кентська / © Associated Press

Стан здоров’я 81-річної принцеси Майкл Кентської знову викликає побоювання. За даними Daily Mail, королівська особа нещодавно перенесла інсульт, внаслідок якого тимчасово прикута до ліжка.

Як і очікувалося, цей інцидент змусив зупинити її діяльність на час спостереження за нею лікарями. Слід зазначити, що принцеса і раніше вела набагато більш стриманий спосіб життя, ніж у попередні роки, через певні проблеми зі здоров’ям.

Принцеса Майкл Кентська з’являлася на публіці в вересні 2025 року / © Getty Images

Принцеса Майкл Кентська з’являлася на публіці в вересні 2025 року / © Getty Images

Хоча її найближче оточення не розголошує жодних конкретних подробиць того, що сталося, британський таблоїд повідомляє про серйозний інцидент, через який принцесі потрібен відпочинок та спокійне відновлення. Ця новина викликала занепокоєння у вузькому колі спілкування сім’ї Кентських.

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie