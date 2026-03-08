Пікантна деталь, що зруйнувала їхню дружбу: як туфлі принцеси Діани стали причиною її сварки з Сарою Фергюсон

Принцеса Діана та Сара Йоркська / © Getty Images

Не секрет, що покійна принцеса Уельська навіть виступила в ролі свахи для Сари та Ендрю Маунтбаттен-Віндзора, завдяки чому Сара у результаті увійшла до британської королівської родини і стала дружиною вже колишнього принца Ендрю. За цікавим збігом обставин обидві жінки розлучилися зі своїми чоловіками 1992 року та завершили шлюборозлучний процес 1996 року.

Незважаючи на те, що вони не були суперницями, колишня герцогиня Йоркська визнала у своїй автобіографії «У пошуках Сари: Подорож герцогині до самопізнання», що їхня дружба з Діаною «періодично була напруженою». І, зрештою, вона закінчилася сваркою. На момент смерті Діани 1997 року колишні дружини двох старших синів королеви Єлизавети II вже не спілкувалися одна з одною, пише журнал Hello!.

Сара та Діана / © Associated Press

«На жаль, наприкінці ми не розмовляли цілий рік, хоча я так і не дізналася причини, крім того, якщо Діані щось спадало на думку, то надовго там залишалося», — написала Сара у своїй книжці 2011 року. «Я писала листи, думаючи, що хоч би що трапилося, це не має значення, давай розберемося. І я знала, що вона повернеться. Насправді, за день до смерті вона подзвонила моїй подрузі і сказала: „Де ця руда? Я хочу з нею поговорити“.

Хоча Сара у своїй біографії стверджувала, що не знає причини сварки, її витоки сягають анекдоту, опублікованого в її більш ранній автобіографії «Моя історія: Сара, герцогиня Йоркська». У книжці 1996 року колишня дружина Ендрю розповіла, що заразилася підошовними бородавками від взуття, яке позичила у Діани.

Сара Фергюсон / © Getty Images

«Коли я жила в Клепгемі, Діана допомогла мені, віддавши мені все своє взуття (і, що менш приємно, свої підошовні бородавки) — у нас був однаковий розмір», — згадує Сара.

Ця фраза виявилася «фатальною», за словами письменниці Тіни Браун, відправивши Сару до Сибіру «назавжди». У біографії «Хроніки Діани», що вийшла 2007 року, Тіна писала: «Розведена герцогиня нажилася на невинних мемуарах, повних приємних зауважень про свою невістку, за винятком однієї фатальної фрази. Вона написала, що, взявши в Діани пару черевиків, підхопила від них бородавку. У богинь бородавок немає».

Принцеса Діана / © Getty Images

Незважаючи на благання Фергі про вибачення, Діана більше ніколи з нею не розмовляла.

