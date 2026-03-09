Чому все більше людей відмовляються від газонів і що саджають замість них

Чому все більше людей відмовляються від газонів / © Associated Press

Реклама

Пам’ятаєте, як газони вважалися обов’язковим знаком доглянутого двору, проте сьогодні ситуація змінюється. Догляд за травою забирає купу часу, води та грошей і все більше людей починають розмірковувати, чи варто це робити, саме про це розповіло видання Real Simple.

Все більше людей усвідомлюють, що двір може бути не лише красивим, а й корисним для екосистеми. Він може підтримувати місцевих комах, допомагати регулювати воду, приносити врожай та при цьому вимагати менше зусиль.

Тренд «less lawn», тобто «менше газону», швидко набирає популярності у всьому світі та поволі входить у свідомість українських господарів, які прагнуть стильної, сучасної та екологічної оселі.

Реклама

Штучна трава відходить у минуле

Раніше альтернативою газону часто ставала штучна трава. Вона економила воду та час, мала вигляд як справжня, але тепер теж втрачає популярність.

Штучна трава сильно нагрівається на сонці, вигоряє та все одно потребує очищення й заміни у пошкоджених місцях. Натомість камінь, гравій та місцеві рослини мають природніший вигляд і красиво старіють.

Що саджають замість газону

Повне чи часткове «одичання» двору. Це тренд, коли двір перетворюють на природну екосистему. Від газону залишають лише частину, а решту засаджують місцевими рослинами, квітами та травами, створюють середовище для птахів, комах і дикої природи. Для молоді це навіть свого роду TikTok-тренд, а для когось це спосіб відмовитися від стандартного, «пластикового» образу двору, додати барв і життя. Натуральний камінь. Камінь — це стильний та довговічний матеріал. З нього можна зробити терасу, гравійні доріжки чи межі клумб. Камінь не потребує поливу, не вигорає та додає сучасності будь-якому подвір’ю. Ґрунтопокривні рослини. Ґрунтопокривні рослини, як-от чебрець, мідянка, лісова суниця чи флокси, швидко розростаються, красиво цвітуть та пригнічують бур’яни. Вони утворюють зелене «килимове покриття», яке практично не потрібно косити, та водночас створюють середовище для комах та інших дрібних мешканців саду.

Плюси та мінуси тренду «менше газону»

Переваги:

Менше води та хімії.

Підтримка місцевої флори та фауни.

Менше витрат на догляд: косіння, аерація та добрива.

Більше вільного часу для себе.

Мінуси:

Реклама

Початкове планування потребує часу.

Місцеві правила можуть обмежувати зміни.

Краще починати з маленьких ділянок, щоб бачити результат і коригувати дизайн.

Як почати «зменшувати газон»

Почніть з малого: видаліть траву там, де вона росте найгірше. Замініть її каменем, мульчею чи рослинами. Відмовтеся від хімікатів, щоб корисні рослини могли з’являтися самі. Дослідіть місцеві рослини чи проконсультуйтеся з ландшафтниками. Поступове перетворення дозволяє побачити, що працює для вашого подвір’я та за необхідності легко все змінити.

Мінімалістичні, природні та екологічні двори стають новою нормою. Тепер двір — це не лише красива картинка, а повноцінна, жива екосистема, яка економить ресурси та дарує задоволення.