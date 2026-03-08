Колишній принц Ендрю жахливо поводився зі своїм персоналом: стали відомі подробиці, що шокують

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор / © Associated Press

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор був класичним шкільним хуліганом, який, згідно з історичними свідченнями, одного разу звільнив співробітника за родимку на обличчі. Поведінка колишнього принца давно є предметом обговорення в королівських колах, і Ендрю часто критикують за зарозумілість.

За словами королівського біографа Тома Квіна, численні колишні співробітники королівської родини, які розмовляли з ним під час написання книжки «Entitled», детально розповіли про те, як погано з ними поводився колишній герцог. Вони стверджують, що Ендрю бурхливо реагував, якщо хтось використав неналежний титул, і лютував, якщо вони не кланялися йому при вході до кімнати.

Ендрю в молодості / © Associated Press

Кажуть, що Ендрю змушував покоївок підніматися чотирма сходовими прольотами, щоб відкрити йому штори вранці, і нібито вигнав одну з них, бо «не міг винести» родимку на її обличчі, а іншу — за те, що вона носила нейлонову краватку, — пише express.

В іншій книжці Квіна, «Позолочена молодість», автор стверджує, що в юності син королеви міг практично безкарно робити все, що завгодно.

«З раннього дитинства Ендрю, здається, живив почуття власної важливості, яке перевершувало почуття важливості будь-якого з його братів і сестер. Почасти, безперечно, це було просто вродженим, але, можливо, також і тією увагою, яку він отримував від матері».

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор / © Getty Images

Колишня покоївка Букінгемського палацу згадувала: «Я знала Ендрю, коли він був ще досить молодий. Дуже важко бути до нього справедливою, бо він був жахливою людиною. Він поводився з персоналом як із брудом».

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Ендрю був жорстокою дитиною і одного разу його кинули в купу гною в дитинстві.