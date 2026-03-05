ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Колишній охоронець принцеси Діани висловився про нестерпний характер експринца Ендрю

Не тільки принцеса Уельська Діана не найкраще відгукувалася про експринца Ендрю.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Діана та експринц Ендрю

Принцеса Діана та експринц Ендрю / © Getty Images

Колишній охоронець принцеси Діани, Кен Ворф, порушив мовчання з приводу скандалу з Ендрю Маунтбаттеном-Віндзором, назвавши зганьбленого колишнього члена королівської родини «одним із найзарозуміліших людей, яких йому коли-небудь пощастило зустріти».

Кен Ворф, інспектор Скотланд-Ярду, який пройшов підготовку в спецпідрозділі SAS і працював особистим охоронцем Діани від 1988 до 1993 рік, назвав зв'язок Ендрю із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном «вкрай токсичним», пише Daily Mail.

Експринц Ендрю / © Associated Press

Експринц Ендрю / © Associated Press

«Мені кілька разів доводилося мати з ним справу у професійному плані. І я виявив, що він один із найзарозуміліших людей, яких мені коли-небудь пощастило зустріти», — заявив ексохоронець.

Раніше ми розповідали, що принцеса Діана теж не любила брата свого чоловіка Чарльза. «Він був дуже, дуже галасливим і гучним», — казала принцеса оточуючим про Ендрю.

Ендрю і принцеса Діана / © Associated Press

Ендрю і принцеса Діана / © Associated Press

Нагадаємо, минулого місяця Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був заарештований за підозрою у посадовому злочині.

