Гламурна і елегантна: 67-річна Мішель Пфайффер у сукні з перлинами прийшла на презентацію серіалу

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер зіграла у новому проєкті — серіалі «Мадісон», презентація якого відбулася у Лондоні. Акторка, якій зараз 67 років, привернула увагу на заході своїм вишуканий образом, адже одягла чорну сукню з довгими рукавами.

У вбрання також були складки на грудях, невеликий напуск і пряма спідниця. Усю сукню прикрашали білі намистини-перлини, які робили лук вишуканим і оригінальним.

Мішель також доповнила сукню класичними сатиновими туфлями на підборах, довгими сережками з намистинами як на сукні, а також каблусками з перлами.

Макіяж та укладання у акторки були лаконічними, як і тоді, коли вона у вишуканому костюмі прийшла на Тиждень моди у Парижі. Пфайффер відвідала шоу Saint Laurent, на якому однією із зірок показу стала українська модель Карина Мазяр.