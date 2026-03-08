- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 1 хв
Не сприйняла це як поганий знак: як принцеса Діана зіпсувала весільну сукню в день вінчання з Чарльзом
Принцеса Діана дуже хвилювалася перед своїм весіллям з принцом Чарльзом, адже заміж леді Ді виходила зовсім юною, їй було лише 20 років.
У метушній підготовці до весільної церемонії за якою без перебільшення спостерігав увесь світ, принцеса Діана випадково пролила духи на свою весільну сукню.
Про цей конфуз розповіла візажистка Діани, Барбара Дейлі, яка працювала над образом принцеси Уельської до дня її весілля зі спадкоємцем британського престолу.
У книжці «Діана: Портрет», пишеться, що наречена ненароком пролила значну кількість своїх улюблених парфумів на свою історичну сукню, пошиту подружньою парою валійських модельєрів Девідом та Елізабет Емануелями. Це були парфуми Quelques Fleurs від французького парфумера Houbigant, пише журнал Hello!. Дейлі сказала, що порадила Діані прикривати передню частину сукні рукою під час проходки собором Святого Павла, де проходило їхнє з Чарльзом церемонія вінчання.
Зазначимо, що дизайнери весільної сукні принцеси Діани, працюючи над вбранням, пошили дві сукні про всяк випадок, раптом із першим вбранням щось станеться. Але цей маленький конфуз не зіпсував образ нареченої, а пляму Діана просто прикрила рукою та своїм розкішним весільний букет.