Не сприйняла це як поганий знак: як принцеса Діана зіпсувала весільну сукню в день вінчання з Чарльзом

Принцеса Діана і Принц Чарльз / © Associated Press

Реклама

У метушній підготовці до весільної церемонії за якою без перебільшення спостерігав увесь світ, принцеса Діана випадково пролила духи на свою весільну сукню.

Про цей конфуз розповіла візажистка Діани, Барбара Дейлі, яка працювала над образом принцеси Уельської до дня її весілля зі спадкоємцем британського престолу.

Принцеса Діана і принц Чарльз у день свого весілля / © Getty Images

У книжці «Діана: Портрет», пишеться, що наречена ненароком пролила значну кількість своїх улюблених парфумів на свою історичну сукню, пошиту подружньою парою валійських модельєрів Девідом та Елізабет Емануелями. Це були парфуми Quelques Fleurs від французького парфумера Houbigant, пише журнал Hello!. Дейлі сказала, що порадила Діані прикривати передню частину сукні рукою під час проходки собором Святого Павла, де проходило їхнє з Чарльзом церемонія вінчання.

Реклама

Зазначимо, що дизайнери весільної сукні принцеси Діани, працюючи над вбранням, пошили дві сукні про всяк випадок, раптом із першим вбранням щось станеться. Але цей маленький конфуз не зіпсував образ нареченої, а пляму Діана просто прикрила рукою та своїм розкішним весільний букет.