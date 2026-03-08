З обручкою принцеси Кейт стався конфуз на її весіллі з принцом Вільямом

Весілля Кейт та Вільяма Уельських / © Getty Images

Реклама

29 квітня того року став грандіозним днем для королівської пари. Але їхнє весілля не обійшлося без конфузних ситуацій. На весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон відбувся кумедний момент із обручкою майбутньої принцеси Уельської.

Коли принц Вільям намагався надіти обручку Кейт на палець, вона погано налазила і, як пише Daily Mail, це було пов'язано з тим, що напередодні весілля Кетрін схудла і попросила ювелірів зменшити обручку на один розмір, щоб вона не бовталася на пальці.

Весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма 2011 року / © Associated Press

«Кейт попросила компанію Wartski, яка виготовила обручку, зробити її на розмір менше, щоб вона не зісковзувала», — розповіло джерело, близьке до пари. Але, схоже, розмір виявився трохи замалий.

Реклама

Та сама обручка з валлійського золота на Кейт / © Getty Images

Обручка Кейт, як і належить, була виготовлена з валлійського золота, походження якого тісно пов'язане з сімейними традиціями. Як ми вже розповідали раніше, кожна британська королівська наречена носить валлійські обручки після весілля.