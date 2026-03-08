- Дата публікації
З обручкою принцеси Кейт стався конфуз на її весіллі з принцом Вільямом
Вже наступного місяця Кейт та Вільям Уельські відсвяткують п'ятнадцяту річницю від дня свого весілля 2011 року.
29 квітня того року став грандіозним днем для королівської пари. Але їхнє весілля не обійшлося без конфузних ситуацій. На весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон відбувся кумедний момент із обручкою майбутньої принцеси Уельської.
Коли принц Вільям намагався надіти обручку Кейт на палець, вона погано налазила і, як пише Daily Mail, це було пов'язано з тим, що напередодні весілля Кетрін схудла і попросила ювелірів зменшити обручку на один розмір, щоб вона не бовталася на пальці.
«Кейт попросила компанію Wartski, яка виготовила обручку, зробити її на розмір менше, щоб вона не зісковзувала», — розповіло джерело, близьке до пари. Але, схоже, розмір виявився трохи замалий.
Обручка Кейт, як і належить, була виготовлена з валлійського золота, походження якого тісно пов'язане з сімейними традиціями. Як ми вже розповідали раніше, кожна британська королівська наречена носить валлійські обручки після весілля.