Общество
150
1 мин

С обручальным кольцом принцессы Кейт произошел конфуз на ее свадьбе с принцем Уильямом

Уже в следующем месяце Кейт и Уильям Уэльские отпразднуют пятнадцатую годовщину со дня своей свадьбы в 2011 году.

Ольга Кузьменко
Свадьба Кейт и Уильяма Уэльских

Свадьба Кейт и Уильяма Уэльских / © Getty Images

29 апреля того года стал грандиозным днем для королевской пары. Но их свадьба не обошлась без конфузных ситуаций. На свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон произошел забавный момент с обручальным кольцом будущей принцессы Уэльской.

Когда принц Уильям пытался надеть обручальное кольцо Кейт на палец, оно плохо налезало и, как пишет Daily Mail, это было связано с тем, что накануне свадьбы Кэтрин похудела и попросила ювелиров уменьшить кольцо на один размер, чтобы оно не болталось на пальце.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году / © Associated Press

«Кейт попросила компанию Wartski, которая изготовила кольцо, сделать его на размер меньше, чтобы оно не соскальзывало», — рассказал изданию источник, близкий к паре. Но, похоже, размер оказался немного маловат.

То самое обручальное кольцо из валлийского золота на Кейт / © Getty Images

Обручальное кольцо Кейт, как и положено, было изготовлено из валлийского золота, происхождение которого тесно связано с семейными традициями. Как мы уже рассказывали ранее, каждая британская королевская невеста носит валлийские обручальные кольца после свадьбы.

Принц Уильям надевает кольцо на палец своей жены Кейт в день их свадьбы — 29 апреля 2011 года / © Associated Press

