- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
С обручальным кольцом принцессы Кейт произошел конфуз на ее свадьбе с принцем Уильямом
Уже в следующем месяце Кейт и Уильям Уэльские отпразднуют пятнадцатую годовщину со дня своей свадьбы в 2011 году.
29 апреля того года стал грандиозным днем для королевской пары. Но их свадьба не обошлась без конфузных ситуаций. На свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон произошел забавный момент с обручальным кольцом будущей принцессы Уэльской.
Когда принц Уильям пытался надеть обручальное кольцо Кейт на палец, оно плохо налезало и, как пишет Daily Mail, это было связано с тем, что накануне свадьбы Кэтрин похудела и попросила ювелиров уменьшить кольцо на один размер, чтобы оно не болталось на пальце.
«Кейт попросила компанию Wartski, которая изготовила кольцо, сделать его на размер меньше, чтобы оно не соскальзывало», — рассказал изданию источник, близкий к паре. Но, похоже, размер оказался немного маловат.
Обручальное кольцо Кейт, как и положено, было изготовлено из валлийского золота, происхождение которого тесно связано с семейными традициями. Как мы уже рассказывали ранее, каждая британская королевская невеста носит валлийские обручальные кольца после свадьбы.