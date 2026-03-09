- Дата публікації
Салат "Весняний" — класичний рецепт із простих інгредієнтів, який знову у тренді
Салат «Весняний» — це маленький ритуал відродження після довгої зими, коли природа та смакові рецептори пробуджуються разом із природою.
Для багатьох із нас весна асоціюється з першим теплом, квітучими кущами та оновленням гардероба. Але є ще одна, менш очевидна, але не менш приємна ознака — сезонні салати. Салат «Весняний» — це класика української кухні, яка поєднує прості інгредієнти з яскравим смаком і легкістю. Він не вимагає годин приготування, зате миттєво підіймає настрій та наповнює енергією, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.
Інгредієнти
- Яйця
- 4 шт.
- Огірок
- 1 шт.
- Консервована кукурудза
- 100 г
- Зелена цибуля
- 200 г
- Майонез або сметана
- Сіль
Приготування
Відваріть яйця до твердого стану, охолодіть і наріжте кубиками.
Огірок наріжте дрібними шматочками, а зелену цибулю — тонкими кільцями.
У великій салатниці об’єднайте всі інгредієнти: яйця, огірок, кукурудзу та цибулю.
Додайте майонез або сметану, посоліть і ретельно перемішайте. Салат готовий.
Салат «Весняний» — це символ оновлення, яскравий смак та простота, яка робить життя легшим.