Рецепти
96
1 хв

Салат "Весняний" — класичний рецепт із простих інгредієнтів, який знову у тренді

Салат «Весняний» — це маленький ритуал відродження після довгої зими, коли природа та смакові рецептори пробуджуються разом із природою.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
20 хвилин
127 ккал
Салат "Весняний" tiktok.com_@bude_smachno_razom

Салат "Весняний" tiktok.com_@bude_smachno_razom

Для багатьох із нас весна асоціюється з першим теплом, квітучими кущами та оновленням гардероба. Але є ще одна, менш очевидна, але не менш приємна ознака — сезонні салати. Салат «Весняний» — це класика української кухні, яка поєднує прості інгредієнти з яскравим смаком і легкістю. Він не вимагає годин приготування, зате миттєво підіймає настрій та наповнює енергією, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти

Яйця
4 шт.
Огірок
1 шт.
Консервована кукурудза
100 г
Зелена цибуля
200 г
Майонез або сметана
Сіль

Приготування

  1. Відваріть яйця до твердого стану, охолодіть і наріжте кубиками.

  2. Огірок наріжте дрібними шматочками, а зелену цибулю — тонкими кільцями.

  3. У великій салатниці об’єднайте всі інгредієнти: яйця, огірок, кукурудзу та цибулю.

  4. Додайте майонез або сметану, посоліть і ретельно перемішайте. Салат готовий.

Салат «Весняний» — це символ оновлення, яскравий смак та простота, яка робить життя легшим.

