Салат "Весняний" tiktok.com_@bude_smachno_razom

Для багатьох із нас весна асоціюється з першим теплом, квітучими кущами та оновленням гардероба. Але є ще одна, менш очевидна, але не менш приємна ознака — сезонні салати. Салат «Весняний» — це класика української кухні, яка поєднує прості інгредієнти з яскравим смаком і легкістю. Він не вимагає годин приготування, зате миттєво підіймає настрій та наповнює енергією, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти Яйця 4 шт. Огірок 1 шт. Консервована кукурудза 100 г Зелена цибуля 200 г Майонез або сметана Сіль

Приготування

Відваріть яйця до твердого стану, охолодіть і наріжте кубиками. Огірок наріжте дрібними шматочками, а зелену цибулю — тонкими кільцями. У великій салатниці об’єднайте всі інгредієнти: яйця, огірок, кукурудзу та цибулю. Додайте майонез або сметану, посоліть і ретельно перемішайте. Салат готовий.

Салат «Весняний» — це символ оновлення, яскравий смак та простота, яка робить життя легшим.