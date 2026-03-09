Розшук у "Резерв+": як поліція відстежує військовозобов'язаних

Мобілізація / © ТСН

Правоохоронці мають доступ до тих самих баз, що й ТЦК. Вони можуть одразу побачити інформацію та затримати людину.

Про це ексзаступник генпрокурора Микола Голомша повідомив в ефірі «Ранок.LIVE».

«Якщо людина не має підтвердження бронювання або інших документів, які пояснюють її статус, її можуть доправити до ТЦК для з'ясування обставин та вручення повістки, зокрема на проходження військово-лікарської комісії», — сказав він.

Ексзаступник генпрокурора наголосив: усі процедури прописані у нормативно-правових актах, і громадяни мають самостійно стежити за змінами законодавства.

«Незнання законів в Україні не звільняє від відповідальності. Тому в цьому разі, якщо громадянин навіть не має відповідної позначки про те, що знято розшук, то однаково у нього засвітиться в Резерв+, що він там не зареєстрований», — сказав він.

Скільки може тривати розшук ТЦК

Як ми писали, розшук військовозобов'язаного, оголошений ТЦК, у певних випадках може втратити законну чинність через строки давності. Порушення правил військового обліку в Україні вважається адміністративним правопорушенням та притягти до відповідальності за нього можуть лише протягом певного часу.

Якщо від моменту скоєння порушення пройшов один рік, ТЦК вже не має законних підстав накладати штраф або продовжувати розшук. У такому разі статус можна оскаржити у суді та скасувати, хоча людина однаково залишається на військовому обліку.