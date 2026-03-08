Розшук від ТЦК може втратити силу: юрист пояснив важливий нюанс

Резевр+ / © Міністерство оборони

Внесення військовозобовʼязаної особи до бази розшуку ТЦК та СП за певних обставин може бути визнане незаконним. Юристи зазначають, що ключовим фактором у цьому питанні є строки давності притягнення до адміністративної відповідальності.

Про це розповів представник ГО «Громадська платформа», юрист Сергій Кошель.

За словами правозахисника, порушення правил військового обліку класифікується українським законодавством виключно як адміністративне правопорушення. Відповідно до закону, стягнення за такий проступок може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення.

Проте існує критичний часовий ліміт: якщо з моменту вчинення порушення минув 1 рік, представники ТЦК втрачають законне право притягнути громадянина до відповідальності. Це чітко регламентується статтями 38-39 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

«У цьому випадку розшук є незаконним і його можна оскаржити в суді», — наголошує Кошель.

Як знятися з розшуку без штрафу

Якщо особа доведе в судовому порядку незаконність перебування в розшуку через сплинення строків давності, цей статус буде скасовано, а штраф платити не доведеться. Однак юристи попереджають: скасування розшуку не означає зняття з військового обліку — людина продовжує перебувати на ньому.

«ТЦК має право викликати вас — але це вже окрема процедура», — пояснює юрист.

Українські суди вже мають відповідні прецеденти. Зокрема, Донецький окружний адміністративний суд у справі №200/5197/25 ухвалив рішення про скасування розшуку. Підставою стало те, що строк притягнення до відповідальності минув, а щодо особи не було винесено відповідної постанови.

Чому статус зникає у системі «Резерв+»

Юридичні тонкощі також пояснюють масові випадки, коли у військовозобов’язаних несподівано зникав статус «В розшуку» у мобільному застосунку «Резерв+». Адвокат Юрій Айвазян зазначає, що це пов’язано з автоматичними алгоритмами системи.

«Справа в тім, що ТЦК вносить дані до реєстру про порушення правил військового обліку, і на підставі цих даних автоматично формується звернення до поліції про ваше доставлення задля складання протоколу. При цьому, так само автоматично, у реєстрі визначається строк, протягом якого ви можете знаходитись у розшуку — він становить 1 рік», — розповідає адвокат.

Отже, якщо з дня вчинення ймовірного правопорушення минає рік, статус автоматично анулюється, оскільки поліція втрачає законні підстави для розшуку та доставлення такої особи.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, серед військовозобов’язаних поширена думка, що потрапляння до ТЦК без документів про відстрочку автоматично означає негайну мобілізацію.

Однак, за словами адвоката Ярослава Хлівного, на практиці це не завжди відбувається саме так. Юрист зазначає, що хоча у багатьох випадках чоловіків без відстрочки дійсно можуть мобілізувати, трапляються і ситуації, коли після з’ясування обставин людей відпускають — наприклад, якщо питання перебуває у судовому розгляді або виникають інші юридичні нюанси.

Також під час мобілізації військовозобов’язані зобов’язані своєчасно повідомляти ТЦК про зміни у своїх персональних даних. Йдеться, зокрема, про місце реєстрації та проживання, паспортні дані, сімейний стан, освіту, місце роботи та посаду.

Адвокатка та партнерка Grain Law Firm Лідія Карплюк пояснювала, що за порушення правил військового обліку в особливий період передбачено адміністративну відповідальність — штраф від 17 000 до 25 500 гривень відповідно до ч. 3 ст. 210 КУпАП.

Водночас закон передбачає виняток: якщо ТЦК може отримати необхідні відомості через електронну взаємодію з державними реєстрами, штраф не застосовується. За словами юристки, притягнення до відповідальності є правомірним лише тоді, коли відповідної інформації немає у жодному з доступних реєстрів. У разі неправомірного накладення штрафу його можна оскаржити в суді.