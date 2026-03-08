ТСН у соціальних мережах

434
1 хв

Курс валют 9–15 березня: чи витримає гривня тиск війни на Близькому Сході

Банкір Тарас Лєсовий назвав межі валютного коридору на тиждень з 9 до 15 березня.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Яким буде курс долара цього тижня: банкір розповів

Яким буде курс долара цього тижня: банкір розповів / © Associated Press

Вирішальним фактором, яким буде курс долара та євро наступного тижня, і чи підуть вони різко вгору, стануть, серед іншого, події на Близькому Сході.

Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі «УНІАН».

Він пояснив, що глобальні ринки продовжують працювати в умовах напруги. Тому інвестори традиційно обирають долар як інструмент збереження вартості, що й пояснює його зміцнення до євро. За його словами, вирішальним фактором для співвідношення долара та євро залишатиметься розвиток подій на Сході.

За його прогнозом, курс долара в Україні від 9 до 15 березня коливатиметься в межах 42,5-43,35 гривні на міжбанку і 42,5-43,5 гривні на готівковому ринку.

Ціна євро буде коливатиметься в межах 49-51 гривні як на міжбанківському, так і на готівковому ринку.

Раніше ми писали, як по гаманцях українців вдарить війна за тисячі кілометрів в Ірані.

