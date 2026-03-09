Зухвала спецоперація: ССО захопили секретне обладнання РФ у Чорному морі — подробиці

ССО провели успішну операцію у Чорному морі

Спецпризначенці 73-го морського центру ССО провели одну з найзухвалиіших операцій війни — «Цитадель». Бійці захопили секретне обладнання РФ та підірвали технічний вузол, який коригував удари «Шахедів» по півдню України.

Війна в Україні: що відбувається на “вишках Бойка”

Захоплені ще у 2014 році українські бурові платформи («вишки Бойка») окупанти перетворили на військові форпости. Завдяки висоті конструкцій РФ розмістила там:

РЛС «Нева-Б»: дозволяла контролювати все пересування суден у північно-західній частині моря.

Ретранслятори для Mohajer-6: іранські дрони отримували зв'язок на відстані понад 200 км, дістаючи до Одеси та Миколаєва.

Обладнання для Shahed: вишки допомагали точніше спрямовувати дрони-камікадзе по цивільній інфраструктурі.

Спецоперація ССО

Підготовка до спецоперації

Шість тижнів група тренувалася на макетах, що імітували платформу. Відпрацьовували все: від швидкісного десантування з гелікоптерів до роботи бензорізами.

«Жук», учасник операції: «Ми підключали гірську підготовку, fast roping. Проводили заняття з ближнього бою у будівлях на об’єктах, що імітували силосні вежі. Ми орієнтувалися на платформі так, ніби вже там були».

Як проходила операція “Цитадель”

Висадка відбулася за температури -6°C. Останні кілометри група долала на малих човнах Zodiac, щоб підійти непомітно.

«Жук»: «Вихід на платформу був на висоті до 1,8 метра. Треба було чекати, поки хвиля підніме човен, і в цей момент вистрибувати. Під тобою — 60 метрів глибини, на тобі — броня, зброя, інструменти. Це був найскладніший фізичний момент».

Поки група прикриття чатувала на катерах із ПЗРК Stinger та кулеметами Browning, штурмова група почала «бричінг». Заварені двері довелося зрізати спецобладнанням під шум прибою.

«Смола», командир групи: «Ми не знали достовірно, чи є там противник. Спочатку висаджувалася підгрупа контролю, потім — підгрупа бричінгу. Шум моря фактично поглинав звук бензоріза».

Результати операції:

Захоплено секретне обладнання: термінали зв'язку та елементи керування дронами Mohajer-6 передані розвідці. Знищено РЛС «Нева-Б»: щоглу з антенами замінували та підірвали. Вибуховий ефект: оскільки на платформі тривав видобуток газу, підрив спричинив потужну пожежу, яка остаточно вивела вузол з ладу.

Повернення героїв

Після 5 годин на об'єкті та виснажливого шляху назад, бійці повернулися до Одеси о 10:00 ранку.

«Жук»: «Коли ти старший матрос, а тобі капітан другого рангу допомагає скидати спорядження або тягне твої сумки — це моменти, коли розумієш: в ССО ми справді єдиний організм».

За успішне виконання «Цитаделі» старший лейтенант «Смола» отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а молодший лейтенант «Жук» — Хрест Сил спеціальних операцій. Завдяки цій місії ворог «осліп» у стратегічно важливому районі Чорного моря.

Саме такі операції виконують воїни Сил спеціальних операцій.