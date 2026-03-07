Проїзд у маршрутках України: де платять найбільше та як заощадити

Маршрутка

Станом на березень найвища вартість проїзду в маршрутних таксі серед обласних центрів України зафіксована у Львові та Харкові, де тариф становить 25 грн. При цьому ціна поїздки в українських містах не завжди напряму залежить від їхньої площі чи кількості населення.

Про це пише Новини.LIVE.

Лідери за вартістю та особливості оплати

У Львові діє система диференційованої оплати, яка дозволяє пасажирам зменшити витрати. При розрахунку карткою LeoCard або через застосунок поїздка коштує 17 грн, а банківською карткою — 20 грн. Водночас місцеві перевізники вже звернулися до міської влади з вимогою підвищити тариф до 35 гривень, проте таке рішення не ухвалили.

У Харкові ситуація з громадським транспортом унікальна: попри високий номінальний тариф у маршрутках, з 2022 року проїзд у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах залишається безплатним завдяки дотаціям із місцевого бюджету.

Третє місце в рейтингу посідає Ужгород із тарифом 23 грн (18 грн при оплаті карткою). У Дніпрі, Житомирі, Одесі та Черкасах вартість проїзду становить у середньому 20 грн.

Міста з найнижчими тарифами

Найбільш економними для пасажирів маршруток виявилися Київ та ще дев’ять обласних центрів, де ціна поїздки становить 15 грн. До цього переліку входять:

Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький;

Миколаїв, Полтава, Суми, Тернопіль;

Чернівці та Чернігів.

У Запоріжжі, Луцьку, Рівному та Хмельницькому середня вартість проїзду становить 18 грн. Дані щодо вартості проїзду в Херсоні наразі відсутні через нестабільну роботу транспорту внаслідок складної безпекової ситуації. До порівняння також не включали тимчасово окуповані Донецьк та Луганськ, оскільки адміністративні функції цих обласних центрів перенесені до інших міст.

