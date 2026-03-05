У великому обласному центрі проведуть масштабні перевірки людей і авто: що відомо

Поліція. / © Національна поліція України

Служба безпеки буде проводити безпекові заходи у Львові протягом 5-9 березня. У місті можливі тимчасові обмеження руху і перевірки людей, обстежуватимуть території та приміщення.

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

«Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території міста Львів. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Мета — виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності», — йдеться у повідомленні.

У цей час у Львові можуть перевіряти документи, оглядати автомобілі, а також обмежувати прохід та проїзд вулицями міста. Окрім того, в обласному центрі оглядатимуть території і приміщення загального користування для виявлення заборонених предметів.

Правоохоронці наголошують, що можуть додатково перевіряти осіб, якщо виникнуть обґрунтовані підозри щодо них.

«СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години», — наголосили у повідомленні.

Теракт у Львові — останні новини

Вночі проти 22 лютого у Львові прогриміло кілька потужних вибухів. На лінію «102» повідомили про нібито проникнення до одного з магазинів. На місце приїхала поліція, але стався вибух. Коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один вибух. Інцидент поблизу ТЦ «Магнус» кваліфікували як теракт.

Вже 23 лютого у Самборі було затримано підозрювану в організації злочину Ірину Саветіну. Жінку було завербовано російською ФСБ. Вона виготовила вибухівку за онлайн-інструкціями та згодом заклала її. Підозрюваній обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

На місці теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. 4 березня стало відомо, що лікарні помер 30-річний нацгвардієць Йосиф Павлинський, який отримав поранення під час повторного вибуху.