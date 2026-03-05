В большом областном центре проведут масштабные проверки людей и авто: что известно

Полиция. / © Национальная полиция Украины

Служба безопасности будет проводить меры безопасности во Львове в течение 5-9 марта. В городе возможны временные ограничения движения и проверки людей, будут обследовать территории и помещения.

Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.

«Служба безопасности будет проводить контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории города Львова. Действия правоохранителей будут охватывать весь город. Цель — выявление, предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-взрывной деятельности», — говорится в сообщении.

В настоящее время во Львове могут проверять документы, осматривать автомобили, а также ограничивать проход и проезд по улицам города. Кроме того, в областном центре будут осматривать территории и помещения общего пользования для выявления запрещенных предметов.

Правоохранители отмечают, что могут дополнительно проверять лиц, если возникнут обоснованные подозрения.

«СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой удостоверяющие личность документы, соблюдать режим комендантского часа», — подчеркнули в сообщении.

Теракт во Львове

В ночь на 22 февраля во Львове прогремело несколько мощных взрывов. На линию «102» сообщили о якобы проникновении в один из магазинов. На место приехала полиция, но произошел взрыв. Когда прибыл второй экипаж, раздался еще один взрыв. Инцидент вблизи ТЦ «Магнус» квалифицировали как теракт.

Уже 23 февраля в Самборе была задержана подозреваемая в организации преступления Ирина Саветина. Женщина была завербована российской ФСБ. Она изготовила взрывчатку по онлайн-инструкциям и впоследствии заложила ее. Подозреваемой избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

На месте теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилько. 4 марта стало известно, что больницы скончался 30-летний нацгвардеец Иосиф Павлинский, получивший ранение при повторном взрыве.