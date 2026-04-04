Церковный праздник 4 апреля / © pexels.com

Реклама

Сегодня, 4 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Иосифа песнописца. Святой родился около 816 года на Сицилии в благочестивой семье. Еще с юности он отличался смирением, любовью к посту и любовью к Богу. Когда семью Иосифа испытали трудности из-за нашествия врагов, он вместе с родителями переехал на материк. Позже сам пришел в монастырь в Фессалониках, где был пострижен в монашество и впоследствии рукоположен в пресвитеры.

В период возрождения иконоборческой ереси Иосиф активно поддерживал православную веру и защищал почитание святых икон. Его ревность за истинную веру привела к преследованиям со стороны иконоборцев, и он подвергся заключению и изгнанию. Однако даже в этих испытаниях он не отступил от истины.

Самой величайшей стороной жизни преподобного Иосифа стала его литургическая поэзия. Он создал сотни канонов, тропарей и кантов, вошедших в основные богослужебные книги Православной Церкви — Октоиха, Минея, Триоди и других. По некоторым данным, число произведений, приписываемых ему, достигает нескольких сотен.

Реклама

Отдельно святому приписывают каноны памяти святых угодников, Божией Матери, а также глубоко покаянные произведения, пробуждающие в сердцах верующих искреннюю молитву и духовное размышление. Его творчество стало завершающим этапом развития церковной богословской поэзии раннего средневековья.

Особенно известна история о том, как апостол Варфоломей явился Иосифу в храме, возложил ему на грудь Евангелие и благословил начать писать богослужебные песни. С этого момента святой активно занимался сочинением канонов, которыми украсил память многих святых и торжественные дни Церкви.

После освобождения из плена и возвращения в Константинополь Иосиф основал монастырь и продолжил свое служение. При содействии и любви к нему святителя Фотия, патриарха Константинопольского, преподобный стал духовником духовенства большого города, пользуясь авторитетом и уважением.

Дожив до глубокой старости, Иосиф Песнописец предсказал свою смерть и завершил свой земной труд с молитвой и благословением. Он отошел к Господу 3 или 4 апреля 886 года (по разным источникам), оставив после себя огромное духовное наследие.

Реклама

Церковный праздник 4 апреля — день памяти преподобного Юрия в Малее

Святой родился в мирской семье, где родители пытались выдать его замуж или женить на жене, избранной для него. Юрий (Георгий) охотно отдал свои силы Господу, поэтому отказался от мирских уз и почестей и отправился в монастырь на горе Малеи в Пелопоннесе.

В монастыре он полностью посвятил себя духовной жизни:

проводил дни и ночи в молитве, пистах и размышлениях;

вел суровую монашескую жизнь, стремясь подражать жизни Христовой в смирении и самоотверженности;

выделялся даром духовного распознавания и предсказания, в частности, предсказал свою собственную смерть за три года до нее.

К нему тянулись другие монахи и духовные искатели, потому что преподобный Юрий жил необычайной благодатью, которую окружающие видели в его словах и жизни. В богослужебных текстах святого прославляют как земного ангела и чудотворца, то есть как человека, наделенного высокой духовной добродетелью и способностью совершать знаки Божьей милости для людей.

Святой ясно понял близость своего перехода к Господу: три года до смерти он предсказал время своего упокоения. Умер преподобный Юрий в монастыре на горе Малеи, оставив после себя память о праведной жизни, преданности Богу и постоянном стремлении к духовному совершенству.

Реклама

Приметы 4 апреля

Народные приметы 4 апреля / © pexels.com

Синие облака на небе — ожидается теплая и часто дождливая погода.

Красные круги вокруг солнца на рассвете или во время восхода — знак урожайного и благоприятного года.

Много паутины или паутины на деревьях и кустах может предвещать плохой или слабый урожай.

Что сегодня нельзя делать

По народным поверьям, в этот день не стоит кричать на журавлей или выгонять их из окрестностей — это считается предвестником неприятностей и несчастий.

Что можно делать сегодня

Народная мудрость также советует в этот день заготавливать кору ольхи. В нем содержатся дубильные вещества, которые помогают останавливать кровотечение и лечить воспалительные процессы.