Россияне ударили по большому областному центру: ранен ребенок, первые подробности

Из-за атаки на Харьков травмирована 11-летняя девочка.

Столб дыма

Днем 4 апреля российские войска ударили по Харькову. Раненый ребенок.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает власть, «прилет» произошел в Слободском районе Харькова в результате удара вражеского БпЛА пострадала 11-летняя девочка.

«Ребенок был госпитализирован. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — констатировал Синегубов.

Информация уточняется.

Напомним, россияне 3 апреля нанесли ракетные удары по Харькову. В результате обстрела пострадали несколько районов города, в частности Шевченковский, Киевский и Основянский. Зафиксировано попадание возле центрального парка, повреждены жилые дома, выбиты окна и перебиты коммуникации. Среди пострадавших — 63-летняя женщина, которую госпитализировали, а также молодые женщины и младенца, подвергшиеся острой реакции на стресс. В целом город подвергся по меньшей мере четырем ракетным ударам баллистики. Обстрелы продолжались до утра и стали частью массированной атаки РФ по Украине.

