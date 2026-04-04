Европа готовится к худшему сценарию: сколько будет продолжаться энергетический кризис из-за войны в Иране
Из-за обострения войны на Ближнем Востоке в Брюсселе уже рассматриваются крайние меры, в том числе нормирование горючего и расконсервирование стратегических резервов нефти.
Блокировка ключевых торговых путей и эскалация на Ближнем Востоке спровоцировали настоящий хаос на энергетических рынках. Европа начинает готовиться к серьезным и долговременным последствиям.
Об угрозе масштабного энергетического кризиса официально предупредил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен в комментарии для Financial Times.
Угроза дефицита и рост цен
По словам еврокомиссара, цены на энергоносители будут оставаться высокими в течение длительного времени. Ситуация с некоторыми критическими продуктами может существенно ухудшиться в ближайшие недели.
Фактическая блокировка судоходства в Ормузском проливе и регулярные удары по инфраструктуре в Персидском заливе заставляют Брюссель разрабатывать планы по борьбе со «структурными последствиями» этого конфликта.
Нормирование горючего и стратегические резервы
ЕС рассматривает все возможные варианты реагирования и готовятся к худшим сценариям. Йоргенсен не исключает возможности жесткого нормирования критически важных продуктов, в частности, авиационного топлива и дизеля.
Кроме того, Еврокомиссия готова снова раскрыть свои стратегические нефтяные резервы, если ситуация станет еще более угрожающей. Стоит отметить, что в прошлом месяце страны ЕС уже участвовали в крупнейшем в истории высвобождении резервов, чтобы хоть как-то умерить стремительный рост цен.
Особую обеспокоенность сейчас выражают авиакомпании из-за возможных перебоев с поставкой авиатоплива. В ЕС даже предполагают возможность смены жестких законодательных норм, чтобы позволить увеличить импорт горючего из США.
Несмотря на назревание кризиса, Брюссель остается непоколебимым в своем ключевом решении полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) уже в этом году. Европа планирует полагаться исключительно на поставки других партнеров на свободном рынке.
Напомним, между тем у Трампа выразили уверенность, что скоро цены на нефть упадут . Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Гассетт заявил, что нынешний рост цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке, не будет иметь длительного эффекта и является временным явлением.