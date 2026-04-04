Европа готовится к худшему сценарию: сколько будет продолжаться энергетический кризис из-за войны в Иране

Европа готовится к «длительному» энергетическому шоку

Реклама

Блокировка ключевых торговых путей и эскалация на Ближнем Востоке спровоцировали настоящий хаос на энергетических рынках. Европа начинает готовиться к серьезным и долговременным последствиям.

Об угрозе масштабного энергетического кризиса официально предупредил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен в комментарии для Financial Times.

Угроза дефицита и рост цен

По словам еврокомиссара, цены на энергоносители будут оставаться высокими в течение длительного времени. Ситуация с некоторыми критическими продуктами может существенно ухудшиться в ближайшие недели.

Реклама

Фактическая блокировка судоходства в Ормузском проливе и регулярные удары по инфраструктуре в Персидском заливе заставляют Брюссель разрабатывать планы по борьбе со «структурными последствиями» этого конфликта.

Нормирование горючего и стратегические резервы

ЕС рассматривает все возможные варианты реагирования и готовятся к худшим сценариям. Йоргенсен не исключает возможности жесткого нормирования критически важных продуктов, в частности, авиационного топлива и дизеля.

Кроме того, Еврокомиссия готова снова раскрыть свои стратегические нефтяные резервы, если ситуация станет еще более угрожающей. Стоит отметить, что в прошлом месяце страны ЕС уже участвовали в крупнейшем в истории высвобождении резервов, чтобы хоть как-то умерить стремительный рост цен.

Особую обеспокоенность сейчас выражают авиакомпании из-за возможных перебоев с поставкой авиатоплива. В ЕС даже предполагают возможность смены жестких законодательных норм, чтобы позволить увеличить импорт горючего из США.

Реклама

Несмотря на назревание кризиса, Брюссель остается непоколебимым в своем ключевом решении полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) уже в этом году. Европа планирует полагаться исключительно на поставки других партнеров на свободном рынке.

Напомним, между тем у Трампа выразили уверенность, что скоро цены на нефть упадут . Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Гассетт заявил, что нынешний рост цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке, не будет иметь длительного эффекта и является временным явлением.