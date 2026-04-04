Александрийская паска — рецепт ароматной праздничной выпечки, которая долго остается свежей

Александрийская паска сладкая, ароматная, с нежным мякишем и золотистой корочкой. Она требует времени на приготовление, но результат действительно того стоит.

Александрийский паска tiktok.com/@bude_smachno_razom

Среди десятков пасхальных рецептов именно Александрийская паска занимает особое место. Его секрет — в долгой ферментации теста, большом количестве яиц и масла и деликатном балансе сладости. Он не сухой, не хрупкий, а наоборот, остается свежим дольше, чем классические варианты, и с каждым днем становится еще вкуснее.

Рецепт, о котором рассказали на странице Будет вкусно вместе, — идеальный вариант для тех, кто хочет получить максимально нежную, влажную и ароматную пасху, которая станет центром праздничного стола.

Александрийский кулич tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты

Опара

  • молоко 250 мл

  • сахар 250 г

  • яйца 2 шт.

  • желтки 2 шт.

  • прессованные дрожжи 35 г

  • сливочное масло 125 г

Тесто

  • ром 1 ч. л

  • соль 0,2 ч. л

  • ванильный сахар 1 пакетик

  • цедра одного апельсина

  • сухофрукты 100 г

  • мука 650 г

Александрийский кулич tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

Опара

  1. Дрожжи растворяем в теплом молоке до однородности.

  2. Параллельно взбиваем яйца с сахаром до пышной светлой массы, именно здесь закладывается воздушность будущего кулича.

  3. Добавляем мягкое сливочное масло, снова перемешиваем и соединяем обе массы.

  4. Накрываем пленкой и оставляем на 8-12 часов. Длительное настаивание — ключ к глубокому вкусу и правильной текстуре.

Тесто

  1. К готовой опаре добавляем ванильный сахар, соль, ром и половину муки.

  2. Перемешиваем, затем постепенно вводим остальную муку, сухофрукты и апельсиновую цедру. Тесто должно быть мягким, эластичным и не слишком плотным.

Первый подъем

  1. Оставляем тесто в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.

Формирование

  1. Делим тесто на части, формируем шарики и выкладываем в формы. Заполняем их только на 1/3 объема.

  2. Оставляем еще на 1-1,5 часа для окончательного подъема.

Выпекание

  1. Выпекаем при температуре 160-180°C примерно 40-50 мин, в зависимости от размера форм.

  2. Ориентир готовности — сухая шпажка и румяная, аппетитная корочка.

Александрийская паска — это о времени, вложенном во вкус. Она не для спешки, а для тех моментов, когда хочется сделать что-то по-настоящему особенное. Под ее румяной корочкой скрывается нежный, ароматный мякиш, который собирает за столом близких и создает ощущение настоящего праздника.

