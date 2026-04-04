Александрийская паска — рецепт ароматной праздничной выпечки, которая долго остается свежей
Александрийская паска сладкая, ароматная, с нежным мякишем и золотистой корочкой. Она требует времени на приготовление, но результат действительно того стоит.
Среди десятков пасхальных рецептов именно Александрийская паска занимает особое место. Его секрет — в долгой ферментации теста, большом количестве яиц и масла и деликатном балансе сладости. Он не сухой, не хрупкий, а наоборот, остается свежим дольше, чем классические варианты, и с каждым днем становится еще вкуснее.
Рецепт, о котором рассказали на странице Будет вкусно вместе, — идеальный вариант для тех, кто хочет получить максимально нежную, влажную и ароматную пасху, которая станет центром праздничного стола.
Ингредиенты
Опара
молоко 250 мл
сахар 250 г
яйца 2 шт.
желтки 2 шт.
прессованные дрожжи 35 г
сливочное масло 125 г
Тесто
ром 1 ч. л
соль 0,2 ч. л
ванильный сахар 1 пакетик
цедра одного апельсина
сухофрукты 100 г
мука 650 г
Приготовление
Опара
Дрожжи растворяем в теплом молоке до однородности.
Параллельно взбиваем яйца с сахаром до пышной светлой массы, именно здесь закладывается воздушность будущего кулича.
Добавляем мягкое сливочное масло, снова перемешиваем и соединяем обе массы.
Накрываем пленкой и оставляем на 8-12 часов. Длительное настаивание — ключ к глубокому вкусу и правильной текстуре.
Тесто
К готовой опаре добавляем ванильный сахар, соль, ром и половину муки.
Перемешиваем, затем постепенно вводим остальную муку, сухофрукты и апельсиновую цедру. Тесто должно быть мягким, эластичным и не слишком плотным.
Первый подъем
Оставляем тесто в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.
Формирование
Делим тесто на части, формируем шарики и выкладываем в формы. Заполняем их только на 1/3 объема.
Оставляем еще на 1-1,5 часа для окончательного подъема.
Выпекание
Выпекаем при температуре 160-180°C примерно 40-50 мин, в зависимости от размера форм.
Ориентир готовности — сухая шпажка и румяная, аппетитная корочка.
Александрийская паска — это о времени, вложенном во вкус. Она не для спешки, а для тех моментов, когда хочется сделать что-то по-настоящему особенное. Под ее румяной корочкой скрывается нежный, ароматный мякиш, который собирает за столом близких и создает ощущение настоящего праздника.