"Из огня вытаскивали женщину": что сейчас происходит на месте кровавого удара РФ по рынку в Никополе (фото)

Повреждены здания на рынке в Никополе / © Суспільне

Утром 4 апреля войска РФ нанесли удар дронами рынка в Никополе на Днепропетровщине. Погибли пять человек, 25 — получили ранения. Произошел пожар, изуродованы торговые павильоны и магазин.

На месте атаки по рынку в Никополе предварительно избито более 30 торговых точек. Об этом рассказал охранник Виталий, передает «Суспільне».

«Потом мужчина пришел с сыном, рассказал — женщина погибла. Искали здесь: нашли ее сумку, вещи. Посмотрели, заплакали и пошли. Здесь еще из огня вытаскивали женщину, она кричит. Наверное, ее не спасли. Пострадавшие основная масса это покупатели, и здесь в мясном киоске, это две женщины работали», — говорит он.

Сейчас продавцы убирают в своих магазинах, разбирают и выносят уцелевший товар.

Местная жительница Яна рассказала, что сразу после ударов побежала помогать раненым. Говорит, из одного из киосков пришлось вытаскивать женщину, заблокированную из-за пожара.

Местная жительница Яна рассказала шокирующие детали / © Суспільне

«Увидели дым, сразу побежали помогать. В первом лотке женщина полностью заблокирована в огне. Мы ее достали… у нее даже кожа вместе с одеждой… Это очень страшно. Оттащили ее. Три человека сразу погибли — они просто стояли в очереди у лотка», — говорит она.

Охранник Василий говорит, что это был обычный рынок, где продавали продукты местным жителям.

«Здесь продуктовый рынок: овощи, рыбу, мясо, все продавали. Там еще запчасти. Здесь только люди были. Раньше здесь уже было повреждено, избивали артиллерией, немного киосков тогда избили», — говорит он.

Последствия удара по рынку в Никополе / © Суспільне

Последствия удара по рынку в Никополе / © Суспільне

Последствия удара по рынку в Никополе / © Суспільне

Последствия удара по рынку в Никополе / © Суспільне

Напомним, в результате удара российской террористической армии FPV-дронами по рынку в городе Никополе на Днепропетровщине до 25 выросло количество раненых. По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, восемь пострадавших госпитализировали, в том числе 14-летнюю девочку перевели в областную больницу. «Россияне унесли жизни 5-х человек. Соболезнование тем, кто потерял своих родных», — добавил Ганжа.