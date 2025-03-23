Почти два десятка раз за день агрессор бил по Никопольщине.

Об этом пишет глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.



Целил по райцентру, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах. Применял тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе, сбросил боеприпас с БпЛА.



Днем из-за атаки ранены два человека. Еще один мужчина, которому 63 года, пострадал в результате вражеского удара под вечер. Он будет лечиться амбулаторно.



Кроме предприятий, повреждены 3 частных и дачных дома, 3 авто, не эксплуатировавшееся здание.

Ранее российские захватчики устроили дроновую атаку на Днепр и область: вспыхнули пожары на двух предприятиях.

Напомним, что в столице в результате атаки произошло возгорание в заведении питания и на высотном этаже многоквартирного дома.

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