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Почти два десятка раз за день агрессор бил по Никопольщине

Почти два десятка раз за день агрессор бил по Никопольщине

Почти два десятка раз за день агрессор бил по Никопольщине

Кроме предприятий, повреждены 3 частных и дачных дома в Никополе. / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Днем из-за атаки ранены два человека.

Почти два десятка раз за день агрессор бил по Никопольщине.

Об этом пишет глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

Целил по райцентру, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах. Применял тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе, сбросил боеприпас с БпЛА.

Днем из-за атаки ранены два человека. Еще один мужчина, которому 63 года, пострадал в результате вражеского удара под вечер. Он будет лечиться амбулаторно.

Кроме предприятий, повреждены 3 частных и дачных дома, 3 авто, не эксплуатировавшееся здание.

Ранее российские захватчики устроили дроновую атаку на Днепр и область: вспыхнули пожары на двух предприятиях.

Напомним, что в столице в результате атаки произошло возгорание в заведении питания и на высотном этаже многоквартирного дома.

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