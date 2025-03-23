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Астрологический прогноз на 23 марта

Астрологический прогноз на 23 марта

Черепаха - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: начинать новые дела, даже если они касаются дома и хозяйства, не следует. 

Символ дня: Черепаха. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: оранжевый. 

Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит, крокодилит. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день,, бывают продолжительными, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: количество мясо и рыбы нужно ограничить, от алкоголя отказаться категорически. 

Стрижка дня: день, когда стричься нежелательно. 

Дачные работы дня: можно обрезать и корректировать наземную часть деревья и кустов. 

Магия и мистика дня: можно выставлять энергетическую защиту.

Сны дня: сны нынешнего дня обманчивы, поэтому принимать их на веру не стоит. 

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию, вообще конфликтов нужно избегать. 

Цитата дня: «Единственное счастье в жизни – это постоянное движение вперед» (Эмиль Золя). 

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