Астрологический прогноз на 23 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: начинать новые дела, даже если они касаются дома и хозяйства, не следует.
Символ дня: Черепаха.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит, крокодилит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день,, бывают продолжительными, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: количество мясо и рыбы нужно ограничить, от алкоголя отказаться категорически.
Стрижка дня: день, когда стричься нежелательно.
Дачные работы дня: можно обрезать и корректировать наземную часть деревья и кустов.
Магия и мистика дня: можно выставлять энергетическую защиту.
Сны дня: сны нынешнего дня обманчивы, поэтому принимать их на веру не стоит.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию, вообще конфликтов нужно избегать.
Цитата дня: «Единственное счастье в жизни – это постоянное движение вперед» (Эмиль Золя).
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