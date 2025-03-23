Россияне атаковали Украину беспилотниками: названа траектория движения

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 23 марта 2025 года враг атаковал украинские города с помощью вражеских дронов.
Кое-где в областях объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Вражеские дроны, в частности, двигаются:
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Враждебный БпЛА севернее Киева движется в юго-западном направлении.
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Вражеский БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс – на Хмельнитчину.
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Староконстантинов в укрытии, враждебный БпЛА приближается с севера.
Напомним, вечером 21 марта в Киеве во время атаки российских ударных беспилотников обломки вражеского дрона упали на жилой дом.
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