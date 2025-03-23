Россияне атаковали Украину беспилотниками: названа траектория движения

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 23 марта 2025 года враг атаковал украинские города с помощью вражеских дронов.

Кое-где в областях объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Вражеские дроны, в частности, двигаются:

Враждебный БпЛА севернее Киева движется в юго-западном направлении.

Вражеский БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс – на Хмельнитчину.

Староконстантинов в укрытии, враждебный БпЛА приближается с севера.

Напомним, вечером 21 марта в Киеве во время атаки российских ударных беспилотников обломки вражеского дрона упали на жилой дом.

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