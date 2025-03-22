Какими могут быть гарантии безопасности для Украины: эксперт назвал приоритеты

Вооруженные силы — главная гарантия безопасности для Украины. Поэтому на потенциальных переговорах Путин постарается прежде всего ослабить ВСУ.

Украине могут предложить разные гарантии безопасности, но самая надежная из них – ее собственная мощная армия.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник американского Центра политики безопасности Андрей Илларионов в эфире "Мосейчук Podcast".

По словам эксперта, для Украины есть несколько действенных гарантий безопасности:

развитый военно-промышленный комплекс;

военные альянсы;

обеспечение "орудием возмездия", в том числе дальнобойным оружием.

"Но главный гарант безопасности – это вооруженные силы Украины. Главное направление по Украине, которое использует и Путин, и Уиткофф – это ослабление получения военной помощи, отказ от разведданных, отказ от мобилизации. Главный удар Путина направлен на ослабление ВСУ", – отметил Андрей Илларионов.

Напомним, по мнению генерала Ходжеса, Россию может вынудить соблюдать режим прекращения огня только присутствие соответствующей военной силы на территории Украины. Поэтому военный контингент миротворцев в Украине должен быть достаточно сильным.

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