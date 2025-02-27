Защита неба и моря: в МИДе уточнили параметры гарантий безопасности для Украины

Всякая долгосрочная безопасность должна предусматривать присутствие союзников в Черном море.
Для обеспечения долгосрочной безопасности Украины недостаточно сухопутного контингента миротворческих сил, нужна также защита украинского неба и моря.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга в четверг, 27 февраля.
В этом контексте он напомнил сегодняшнее заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги о необходимости расширения дискуссий о контингенте сухопутных миротворцев к разговору об обеспечении гарантий безопасности неба и моря.
"Мы считаем, что если наши партнеры и союзники готовы вести разговор, обсуждать отправку контингентов для обеспечения мира и долгосрочной безопасности в Украине, то также нужно говорить и о безопасности неба, о защите, о закрытии украинского неба, в том числе патрулированием наших союзников, их самолетами", — сказал спикер МИД.
По словам Георгия Тихого, любая долгосрочная безопасность должна предусматривать присутствие союзников в Черном море, включая воздух и непосредственно на море.
"Мы уже говорим [об этом] на переговорах и считаем, что это серьезная тема, которая требует обсуждения", - подчеркнул он, заметив, что впереди у Украины "важные раунды обсуждений этих гарантий безопасности".
Напомним, Турция, имеющая вторую по величине армию в НАТО после США, открыта для отправки миротворцев в Украину.
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