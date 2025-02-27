Гуманитарка гнила посреди поля: под Киевом громкий скандал с волонтерами

Обстоятельства того, почему лекарства, продукты, буржуйки и автомобили не доехали до фронта, выясняют правоохранители и активисты.

В Бориспольском районе Киевской области с новой силой разгорается громкий скандал, в котором фигурирует женщина, называющая себя волонтером и помощницей ВСУ.

Так, на днях в соцсетях было распространено несколько видео, авторы которых отметили, что события произошли в Бориспольском районе. На видео зафиксировано, как у одной из баз отдыха, посреди поля на снегу разбросана гуманитарка, которая была собрана для нужд ВСУ, но на фронт так и не доехала. Кроме того, активисты утверждают, что автомобили, закупленные благотворительным фондом за донаты, тоже до фронта не доехали, а имела место их перепродажа.

Также появилось видео из зала суда — жена одного из защитников, постоянно донатившая на армию, пришла и вместе с другими женщинами попросила волонтера посмотреть им в глаза. Волонтер отвернулась и не захотела общаться, после чего одна из женщин выкрикнула, что проклинает ее.

Подозреваемая в клетке не захотела общаться с родственниками защитников касательно продажи авто и гуманитарки. Скриншот.

После огласки такой ситуации в соцсетях стало известно, что полиция задержала главу благотворительного фонда — 56-летнюю женщину и ее 54-летнего сообщника еще в середине февраля.

"В Бориспольском районе глава одной из благотворительных организаций совместно с волонтером организовали схему незаконной продажи автомобилей, ввезенных как гуманитарная помощь. Обоих задержали во время получения более 19 000 долларов "выручки". Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы", — сообщили ТСН.ua в пресс-службе департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.



По данным правоохранителей, эти люди, называющие себя волонтерами, работали масштабно.

"Как установили следователи Бориспольского управления полиции Киевщины и работники УСР в Киевской области ДСР НП Украины, в течение 2022-2024 годов под руководством благотворительницы в Украину было ввезено более 680 транспортных средств. Они проходили таможенное оформление по льготной процедуре и регистрировались на благотворительный фонд как гуманитарная помощь. Но часть этих авто продавалась на территории Бориспольского района", — сообщает полиция Киевщины.

И добавляет: "13 февраля при реализации четырех авто на общую сумму 19 400 долларов, полицейские задержали 56-летнюю главу благотворительной организации и ее сообщника — 54-летнего волонтера".

Следователи сообщили дельцам о подозрении по факту продажи товаров гуманитарной помощи, совершенной в значительном размере, по предварительному сговору группой лиц, во время военного положения. Досудебное расследование продолжается.

В департаменте стратегических расследований отмечают, что если граждане владеют дополнительной информацией о деятельности этих задержанных волонтеров, то могут обратиться в полицию.

Как отмечается на официальном портале Судебной власти Украины, фигуранткой дела является Ирина В.

Именно эту фамилию называет и местный житель, бывший командир батальона терробороны Ярослав Годунок.

"Когда было наступление оккупантов (на Киевщину — Ред.), я возглавлял батальон, отвечал за зону в районе объездной Борисполя. Там находилась база территориальной обороны, там мы начали окапываться. Когда война от Киевщины отступила, то мы начали там создавать школу дронов. Потом приехала эта женщина, которая называла себя волонтером, руководительницей волонтерских движений. Сказала, что хочет сделать здесь реабилитационный центр. Поначалу она действительно помогала", — говорит Годунок.

И продолжает: "А через год начала давать просроченные продукты, лекарства. Вместе с тем накапливала эту помощь. Тоннами лежали разные товары: лекарства, были буржуйки и прочее. Возникло много вопросов, начались скандалы. Потом я увидел, что трасса для FPV-дронов была сломана. Затем у нас появилась информация, что при ее участии продается гуманитарка на рынке".

По данным Годунка, псевдоволонтерка может быть причастной к перепродаже автомобилей, купленных на донаты для ВСУ.

"А мне она предлагала даже "скорую". Предлагала купить за деньги ", — утверждает он.

На видео, которые есть в Сети, Ирина В. отрицает свою виновность в том, что ей выдвигает общественность.

По данным источников ТСН.ua, подозреваемая не согласилась с тем, что ей назначена мера пресечения в виде содержания под стражей и подала апелляцию.

В свою очередь, в Киевской областной прокуратуре, комментируя разоблачение волонтеров, добавили: "Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".

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