Прекращение огня в Украине: что говорят в США и Европе

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным начать переговоры по прекращению огня в Украине. Впоследствии, американский лидер сообщил, что отказывается предоставлять украинцам гарантии безопасности и подчеркнул, что это должна сделать Европа.

В свою очередь, в ЕС рассматривают вариант направления миротворческого контингента в Украину и заявляют о поддержке.

Что говорят о перемирии Украины с Россией в США и Европе – читайте в материале ТСН.ua

США выдвигают условие РФ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио в эфире Fox News рассказал, что после переговоров в Саудовской Аравии американцы выдвинули жесткое условие РФ для возобновления сотрудничества между странами.

Речь идет о прекращении войны в Украине.

“Мы были очень четки с россиянами... мы не сидели над картой и не рисовали линии. Мы сказали: мы не можем сотрудничать с вами экономически, в других вещах... Этого не произойдет, пока война не закончится. Это была наша позиция”, – рассказал чиновник.

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По словам госсекретаря, США до сих пор не знают, серьезные ли россияне в своих намерениях закончить войну в Украине и подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "не будет вовлечен в плохое соглашение с бесконечными переговорами" и действительно хочет быть "миротворцем".

Приближение к перемирию

Недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп и его команда уверены в ближайшее время заключат соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией.

Как пишет издание The Hill, Кэролайн заявила журналистам, что президентская команда сейчас активно работает в данном направлении.

Вслед за ней президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает в ближайшем будущем перемирия в войне в Украине.

В то же время, США ведут переговоры с Россией, чтобы выяснить, готова ли Москва прекратить войну в Украине.

По словам госсекретаря Марко Рубио, Россия заявляет о готовности к миру, но при определенных условиях, в то время как некоторые европейские партнеры сомневаются в этом. США стремятся к мирному урегулированию, избегая антироссийских резолюций в ООН.

В свою очередь, Дональд Трамп считает, что российская агрессия против Украины закончится после того, как будет заключено мирное соглашение с Москвой и это произойдет быстро, поскольку "диктатор Путин в этом также заинтересован", – пишет издание Sky News.

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Трамп отметил, что "война может продолжаться некоторое время, возможно, до того, как мы заключим соглашение с Россией". Он подчеркнул, что "нам нужно соглашение с Россией, иначе война будет продолжаться".

Однако бывший министр обороны Бен Воллес поставил под сомнение роль Трампа в любых возможных переговорах по Украине.

"Если Дональд Трамп откажется от переговоров, гарантий безопасности, военных на поле боя, военной помощи, и, потенциально, какой-либо помощи, он не будет иметь права на участие в игре. Почему кто-то пытается попросить его принять участие в переговорах?" – заметил Уоллес.

Ключевые условия мирного соглашения

Эммануэль Макрон считает, что мир не может означать капитуляцию Украины, сообщает CNN.

Глава государства отметил, что никто не хочет жить в стране, где может преобладать закон более сильного. По его словам, прекращение огня между Москвой и Киевом "не удержится" без гарантий безопасности.

"Это мир, в котором мы должны взять на себя обязательства, поддерживать безопасность и стабильность для Украины и всего региона", — продолжил глава французских государств", — сказал Макрон.

Макрон заявил, что хочет "скорого соглашения" по урегулированию войны в Украине, предупредив, однако, что отвергнет "хрупкое" соглашение, и считает, что у Дональда Трампа есть "веские причины" для возобновления диалога с Владимиром Путиным.

Однако Кэролайн Левитт заявила, что мирное соглашение между Украиной и РФ оставит обе стороны "немного недовольными".

Она заверила, что Трамп якобы умеет заключать соглашения "лучше, чем кто-либо, когда-либо занимавший пост президента США.

"Это длится слишком долго, президент (Дональд Трамп – ред. ) унаследовал этот беспорядок из-за некомпетентности предыдущей администрации, и он стремится это исправить. Он всем сердцем настроен на достижение мирного соглашения в России и Украине", – добавляет она.

Леввит утверждает, что Трамп добился "значительных успехов" в прекращении войны, и говорит, что "он хочет, чтобы кровопролитие и убийства прекратились".

"Путин будет вынужден пойти на определенные уступки, чтобы добиться этого соглашения. А для того, чтобы заключить соглашение, нужно пригласить обе стороны за стол переговоров. И обычно, когда вы заключаете хорошее соглашение, обе стороны покидают стол переговоров немного недовольными", – сказала Левитт.

Уступки с двух сторон

Комментируя тему о возможных территориальных уступках Украины как части "мирного соглашения", Трамп заверил, что будет стремиться заключить "лучшее соглашение ".

По его словам, Путин "будет вынужден" пойти на уступки в переговорах о прекращении войны в Украине, однако о чем именно идет речь, пока неизвестно.

"Ему придется. И я думаю, я верю, что из-за того, что нас избрали, эта война закончится", – сказал президент США.

Россия не готова к компромиссам

Старший военный советник делегации Великобритании при ОБСЕ Джобби Риммер заявил, что сейчас Россия не демонстрирует никакой готовности к компромиссам, продолжая агрессию против Украины.

"Москва сознательно избрала путь агрессии, несмотря на катастрофические потери с обеих сторон. Это нет никакого смысла. Это не "специальная военная операция". Это полномасштабное вторжение и попытка оккупации, вопиющее нарушение международного права и прямая угроза глобальной стабильности", — сказал он.

Военный советник подчеркивает, что Украина стремится к справедливому миру, который уважает международное право и не допускает уступок агрессору.

Риммер отметил, что мир должен основываться на принципах Устава ООН и Хельсинкского акта, а Россия должна вывести войска со всей территории Украины. Любое урегулирование, не привлекающее Россию к ответственности, лишь поощрит дальнейшую агрессию.

Миротворческий контингент

Французский министр финансов Эрик Ломбар в Кейптауне во время встречи G20 заявил, что европейские страны, в частности Великобритания, Германия и Франция, готовы направить войска для поддержки перемирия в Украине при условии поддержки со стороны США, которая уже получена.

Он также подчеркнул, что Франция продолжает поддерживать многостороннее сотрудничество, несмотря на критику глобальных институтов со стороны Трампа.

Также Франция и Великобритания подготовили проект гарантий безопасности для Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместном брифинге с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, передает Sky News.

"Наша общая цель – построить крепкий и длительный мир в Украине", – сказал президент Франции в понедельник, добавив, что он надеется на сильное участие Америки, которое будет гарантировать это.

Также Макрон уточнил, что иностранные войска "не будут на передовой, но отметят присутствие в Украине как гарантию".

В свою очередь посол США в Украине в 2006-2009 годах Уильям Тейлор считает, что Европе следует разместить на территории Украины свой военный контингент, который будет иметь возможность защищаться и стрелять в россиян, если они будут нарушать режим прекращения огня.

Дипломат отметил, что привлечение миротворцев не нужно Украине и США – вместо этого нужно разместить силы, которые смогут вести полноценные боевые действия и которые поддерживаются политической волей своих стран.

Когда может прекратиться огонь

Издание Financial Times сообщает, что высокопоставленные украинские и западные чиновники заявили, что Трамп и Путин, вероятно, попытаются обеспечить прекращение огня до одной из двух важных дат.

Это может произойти либо на Пасху, которую православная и католическая церкви будут праздновать 20 апреля этого года, либо 9 мая, когда Россия празднует победу СССР над нацистской Германией.

Financial Times подчеркивает, что главная амбиция Путина состоит в том, чтобы создать новую архитектуру безопасности, которая даст России сферу влияния в Европе, равно как Ялтинская конференция сделала для Советского Союза в конце Второй мировой войны.

Старший научный сотрудник New America, бывший карьерный офицер спецназначения доктор Лиам Коллинз подвергает сомнению, что боевые действия могут закончиться к Пасхе.

Эксперт подчеркнул, что очевиден тот факт, что РФ не заинтересована в том, чтобы уйти, "не сохранив за собой значительную часть территории, которую она сейчас оккупирует".

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что украинская разведка не исключает возможность завершения войны 2025 года, однако европейские политики предупреждают об опасности от "скорого мира".

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