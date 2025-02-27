МИД Украины прокомментировал переговоры России и США в Стамбуле

По его словам, в публичном пространстве нет подтверждений, что в повестке дня был вопрос Украины.

Соединенные Штаты не информировали Украину о состоявшихся 27 февраля в Стамбуле переговорах с Россией.

Об этом во время пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает NV.

"Мне нечего добавить об этих переговорах. Мы будем следить за публичными заявлениями после них, анализировать их и при необходимости давать комментарии. Нас не информировали, мы также узнали об этих переговорах из открытых источников", – отметил Тихий.

По его словам, в публичном пространстве нет подтверждений, что в повестке дня был вопрос Украины. Он отметил, что встреча была двусторонними переговорами между США и Россией.

"Будем отслеживать сигналы после этих переговоров и анализировать, был ли там какой-то прогресс между делегациями. Но мы не рассматриваем их как переговоры по Украине – это встреча американской и российской делегаций", – подчеркнул представитель МИД.

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Переговоры между представителями России и США состоялись 27 февраля в резиденции генерального консула США в Стамбуле и продолжались шесть с половиной часов.

По данным российских СМИ, встреча проходила в закрытом формате, а состав делегаций не разглашался. Накануне, 26 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры будут касаться "устранения препятствий в работе дипломатических представительств" США и России.

Напомним, что представители России и США встретились 27 февраля в Стамбуле и проводят переговоры по проблемам работы посольств. Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Украина в повестке переговоров в Стамбуле не стояла.