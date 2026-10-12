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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Тревожные признаки, указывающие на ожирение печени

В норме печень содержит определенное количество жира, однако из-за определенных факторов может нарушиться его синтез и утилизация.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Избыточное накопление жира в печени может сопровождаться развитием воспалительных и фиброзных изменений

Избыточное накопление жира в печени может сопровождаться развитием воспалительных и фиброзных изменений / © Credits

Жировая болезнь печени возникает, когда в печеночных клетках нарушается обмен веществ, и это приводит к дистрофическим изменениям органа.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

Здоровая печень содержит небольшое количество жира. Это становится проблемой, когда удельный вес жира составляет от 5% до 10% от веса вашей печени.

В большинстве случаев жировая болезнь печени не вызывает серьезных проблем и не мешает вашей печени нормально функционировать. Но для 7-30% людей с этим заболеванием жировая болезнь печени начинает донимать со временем.

Какие симптомы

Часто вначале такое заболевание имеет почти бессимптомное течение, однако через некоторое время при отсутствии лечения оно может привести к тяжелым последствиям — циррозу, печеночной недостаточности или фиброзу.

Больные на начальных стадиях могут ощущать слабость, тошноту, тяжесть в печени и болевые ощущения на этом участке. Уже в последней стадии развития жирового гепатоза возникают такие симптомы, как пожелтение кожи, склер глаз, появление высыпаний на коже, асцит и т.д.

Что провоцирует болезнь

  • Отсутствие физической активности

  • Повышенный уровень холестерина в крови

  • Отравление печени из-за длительного чрезмерного употребления алкоголя или определенных лекарственных препаратов

  • Неправильная работа щитовидной железы, избыточный вес

  • Генетическая предрасположенность

  • Сахарный диабет

Ранее сообщалось, что популярный в осеннем меню лук-порей оказался не только универсальной кулинарной приправой, но и мощным источником растительных соединений для поддержания здоровой работы печени и кишечника.

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