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Тревожные признаки, указывающие на ожирение печени
В норме печень содержит определенное количество жира, однако из-за определенных факторов может нарушиться его синтез и утилизация.
Жировая болезнь печени возникает, когда в печеночных клетках нарушается обмен веществ, и это приводит к дистрофическим изменениям органа.
Об этом пишет egeszsegkalauz.
Здоровая печень содержит небольшое количество жира. Это становится проблемой, когда удельный вес жира составляет от 5% до 10% от веса вашей печени.
В большинстве случаев жировая болезнь печени не вызывает серьезных проблем и не мешает вашей печени нормально функционировать. Но для 7-30% людей с этим заболеванием жировая болезнь печени начинает донимать со временем.
Какие симптомы
Часто вначале такое заболевание имеет почти бессимптомное течение, однако через некоторое время при отсутствии лечения оно может привести к тяжелым последствиям — циррозу, печеночной недостаточности или фиброзу.
Больные на начальных стадиях могут ощущать слабость, тошноту, тяжесть в печени и болевые ощущения на этом участке. Уже в последней стадии развития жирового гепатоза возникают такие симптомы, как пожелтение кожи, склер глаз, появление высыпаний на коже, асцит и т.д.
Что провоцирует болезнь
Отсутствие физической активности
Повышенный уровень холестерина в крови
Отравление печени из-за длительного чрезмерного употребления алкоголя или определенных лекарственных препаратов
Неправильная работа щитовидной железы, избыточный вес
Генетическая предрасположенность
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