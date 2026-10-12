Радиодиктант национального единства: объявлен автор и дуэт чтецов

Радиодиктант

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Автором текста для Радиодиктанта национального единства 2026 стал писатель и ветеран русско-украинской войны Артур Дронь, а чтецами учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественный деятель и волонтер Даша Астафьева.

Их имена в прямом эфире Украинского Радио объявила координатор Радиодиктанта Юлия Шелудько, передает «Общественное».

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В марте 2022 г. Дронь присоединился к ВСУ и служил в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны. Участвовал в боевых действиях Донецкой, Харьковской и Запорожье. В октябре 2024 получил тяжелое ранение и демобилизовался. Его книги посвящены теме военной службы, памяти погибших героев и собственному опыту обитания реальности в условиях войны.

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«Радиодиктант нас каждый год объединяет. Своим текстом мне хочется показать, как язык объединяет всех, работая отдельно с каждым. Хочется, чтобы люди писали радиодиктант и чувствовали, как мы используем одинаковые слова, но при этом думаем каждый о личном», — поделился мыслями о тексте писатель Артур Дронь.

Голосом Радиодиктанта станет популяризатор украинского языка и первый учитель в истории Украины, вошедший в десятку лучших учителей мировой премии Global Teacher Prize 2023, Артур Пройдаков.

«Читать Радиодиктант для меня большая честь и невероятная ответственность. Как учитель украинского языка и литературы отдаю себе отчет, что Радиодиктант давно перестал быть просто проверкой грамотности. Это тот торжественный момент, когда тысячи украинцев в разных городах и странах одновременно пишут один текст на украинском. И это очередной повод зафиксировать важное дело, что речь действительно объединяет нас», — прокомментировал Артур Пройдаков.

Текст диктанта также будет читать и Даша Астафьева — певица, общественный деятель и волонтер, активно поддерживающая ВСУ. Сейчас Даша является основательницей книжного приложения UnderBooks, которое популяризирует украинскую литературу.

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«Это событие для меня, еще одно доказательство, что мечты сбываются! Спасибо, что выбрали нас, спасибо, что поверили. Украинцы должны мечтать, объединяться, вместе держать строй и побеждать. Радиодиктант национального единства — это уникальная традиция, которую должен уважать каждый сознательный украинец. Пишем вместе!», — поделилась эмоциями Даша Астафьева.

Анонс Радиодиктанта национального единства / © Суспільне

«Дуэтное начитывание Радиодиктанта — это кое-что новое для нашей аудитории и для нас самих. Это определенный эксперимент, которым мы надеемся удовлетворить запрос слушателей, ориентированных на медийную яркую личность и тех, кто ждал педагога-чтеца. Жизнь стремительна, поэтому мы хотели бы добавить новации. Дуэт — одна из них. Мы отдаем себе отчет в рисках, однако с точки зрения драматургии проекта — это оригинально и интересно», — рассказала Юлия Шелудько.

В этом году во время Всеукраинского радиодиктанта национального единства пройдет сбор на проект «Дронопад» от благотворительного фонда «Вернись живым».

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