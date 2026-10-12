Как правильно обращаться к девушкам на украинском

«Девушка» на украинском

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В разговорной речи до сих пор можно услышать обращение «дєвушка» — в магазине, транспорте, кафе или просто на улице. Но в украинском языке есть свои естественные и нормативные формы, и выбор зависит от ситуации.

«Дівчино» — нормативная форма

Если вы непосредственно обращаетесь к молодой женщине словом «дівчина», в украинском языке используется форма обращения «дівчино».

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То есть: «Дівчино, ви загубили рукавичку». «Перепрошую, дівчино, це ваше місце?»

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Форма «дівчина» в такой ситуации не соответствует нормативной украинской модели обращения.

Когда уместнее сказать «пані»

Слово «дівчино» правильное, однако не в любой ситуации звучит одинаково нейтрально. Оно может подчеркивать возраст или восприниматься как более неформальное.

При обращении к незнакомой взрослой женщине универсальнее и вежливее звучит «пані».

Например:

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«Перепрошую, пані, ви не підкажете?»

«Пані, це ваше замовлення?»

Слово «пані» в украинском языке не изменяется, поэтому форма обращения остается такой же.

Если известно имя

Еще естественнее обращаться к человеку по имени — но в украинской форме обращения.

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Например:

Олена → Олено

Марія → Маріє

Наталя → Наталю

Катерина → Катерино

Соломія → Соломіє

Поэтому правильно:

«Олено, добрий день».

«Маріє, можна вас на хвилинку?»

В более официальной или вежливой ситуации можно использовать сочетание «пані» + имя:

«Пані Олено»

«Пані Маріє»

«Пані Катерино»

Такие формы соответствуют нормам украинского языка.

Иногда отдельное обращение вообще не нужно

Во многих повседневных ситуациях необязательно искать прямую замену слову «девушка».

Вместо:

«Девушка, вы выходите?»

по-украински естественнее сказать:

«Перепрошую, ви виходите?»

Вместо:

«Девушка, можно вас спросить?»

можно сказать:

«Перепрошую, можна вас запитати?»

Это нейтральный и вежливый вариант, который не требует определять возраст собеседницы.

Как обращаться к нескольким девушкам

Если речь идет о группе, естественная украинская форма — «дівчата».

Например:

«Дівчата, зачекайте, будь ласка».

«Дівчата, ви вже визначилися?»

Форма «дівчата» нормативно используется и как обращение.

Можно ли обращаться к взрослой женщине «дівчинко»

Слово «дівчинко» — ласковая форма от слова «дівчинка». Наиболее естественно она звучит при обращении к ребенку.

К незнакомой взрослой женщине такое обращение может восприниматься как фамильярное или снисходительное. Поэтому в нейтральном общении лучше выбирать другие варианты.

Чем заменить «девушка» по-украински

Одного универсального слова для всех ситуаций нет.

Если речь идет о молодой женщине и обстановка неформальная, можно сказать «дівчино». Если нужно более нейтральное и вежливое обращение — «пані».

Если имя известно, подойдут формы «пані Олено», «пані Маріє» или просто «Олено», «Маріє».

А во многих бытовых ситуациях достаточно начать разговор со слова «перепрошую».

То есть украинская речь предлагает не один буквальный аналог русского обращения «девушка», а несколько естественных вариантов в зависимости от контекста.

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