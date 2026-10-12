- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 2 мин
Как правильно обращаться к девушкам на украинском
«Девушка» — обращение, до сих пор часто звучащее в быту. Но в украинском языке есть свои природные и нормативные формы, и выбор зависит от ситуации.
В разговорной речи до сих пор можно услышать обращение «дєвушка» — в магазине, транспорте, кафе или просто на улице. Но в украинском языке есть свои естественные и нормативные формы, и выбор зависит от ситуации.
«Дівчино» — нормативная форма
Если вы непосредственно обращаетесь к молодой женщине словом «дівчина», в украинском языке используется форма обращения «дівчино».
То есть: «Дівчино, ви загубили рукавичку». «Перепрошую, дівчино, це ваше місце?»
Форма «дівчина» в такой ситуации не соответствует нормативной украинской модели обращения.
Когда уместнее сказать «пані»
Слово «дівчино» правильное, однако не в любой ситуации звучит одинаково нейтрально. Оно может подчеркивать возраст или восприниматься как более неформальное.
При обращении к незнакомой взрослой женщине универсальнее и вежливее звучит «пані».
Например:
«Перепрошую, пані, ви не підкажете?»
«Пані, це ваше замовлення?»
Слово «пані» в украинском языке не изменяется, поэтому форма обращения остается такой же.
Если известно имя
Еще естественнее обращаться к человеку по имени — но в украинской форме обращения.
Например:
Олена → Олено
Марія → Маріє
Наталя → Наталю
Катерина → Катерино
Соломія → Соломіє
Поэтому правильно:
«Олено, добрий день».
«Маріє, можна вас на хвилинку?»
В более официальной или вежливой ситуации можно использовать сочетание «пані» + имя:
«Пані Олено»
«Пані Маріє»
«Пані Катерино»
Такие формы соответствуют нормам украинского языка.
Иногда отдельное обращение вообще не нужно
Во многих повседневных ситуациях необязательно искать прямую замену слову «девушка».
Вместо:
«Девушка, вы выходите?»
по-украински естественнее сказать:
«Перепрошую, ви виходите?»
Вместо:
«Девушка, можно вас спросить?»
можно сказать:
«Перепрошую, можна вас запитати?»
Это нейтральный и вежливый вариант, который не требует определять возраст собеседницы.
Как обращаться к нескольким девушкам
Если речь идет о группе, естественная украинская форма — «дівчата».
Например:
«Дівчата, зачекайте, будь ласка».
«Дівчата, ви вже визначилися?»
Форма «дівчата» нормативно используется и как обращение.
Можно ли обращаться к взрослой женщине «дівчинко»
Слово «дівчинко» — ласковая форма от слова «дівчинка». Наиболее естественно она звучит при обращении к ребенку.
К незнакомой взрослой женщине такое обращение может восприниматься как фамильярное или снисходительное. Поэтому в нейтральном общении лучше выбирать другие варианты.
Чем заменить «девушка» по-украински
Одного универсального слова для всех ситуаций нет.
Если речь идет о молодой женщине и обстановка неформальная, можно сказать «дівчино». Если нужно более нейтральное и вежливое обращение — «пані».
Если имя известно, подойдут формы «пані Олено», «пані Маріє» или просто «Олено», «Маріє».
А во многих бытовых ситуациях достаточно начать разговор со слова «перепрошую».
То есть украинская речь предлагает не один буквальный аналог русского обращения «девушка», а несколько естественных вариантов в зависимости от контекста.