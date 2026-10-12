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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Як правильно звертатися до дівчат українською: не «дєвушка»

«Дєвушка» — звертання, яке досі часто звучить у побуті. Але в українській мові є свої природні й нормативні форми, і вибір залежить від ситуації.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
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«Дєвушка» українською

«Дєвушка» українською

У розмовній мові й досі можна почути звертання «дєвушка» — у магазині, транспорті, кафе чи просто на вулиці. Воно давно прижилося в побуті, але українською мовою природніше звертатися інакше. Які форми є нормативними та коли яку краще вживати — розберемо далі.

«Дівчино» — нормативна форма

Якщо ви звертаєтеся безпосередньо до молодої жінки словом «дівчина», слід уживати кличний відмінок: дівчина → дівчино

Тобто нормативно: «Дівчино, ви загубили рукавичку». «Перепрошую, дівчино, це ваше місце?»

У прямому звертанні форма «дівчина» не відповідає нормативній українській моделі. Словники й чинний правопис передбачають уживання кличного відмінка при безпосередньому звертанні.

Коли доречніше сказати «пані»

Слово «дівчино» правильне, але не в кожній ситуації звучить однаково нейтрально. Воно може акцентувати на віці або сприйматися як більш неформальне.

До незнайомої дорослої жінки універсальнішим ввічливим звертанням є «пані».

Наприклад:

«Перепрошую, пані, ви не підкажете?»

«Пані, це ваше замовлення?»

Слово «пані» не змінюється за відмінками, тому в звертанні форма залишається тією самою.

Якщо відоме ім’я

Ще природніше звертатися до людини на ім’я — але також у кличному відмінку.

Наприклад:

Олена → Олено

Марія → Маріє

Наталя → Наталю

Катерина → Катерино

Соломія → Соломіє

Тому правильно:

«Олено, добрий день».

«Маріє, можна вас на хвилинку?»

В офіційнішій або ввічливій ситуації можна поєднати «пані» з ім’ям:

«Пані Олено»

«Пані Маріє»

«Пані Катерино»

Такі форми відповідають нормам української мови.

Іноді звертання взагалі не потрібне

У багатьох ситуаціях немає необхідності підбирати окреме слово для звертання.

Замість: «Дєвушка, ви виходите?»

природніше сказати: «Перепрошую, ви виходите?»

Замість: «Дєвушка, можна вас запитати?» можна сказати: «Перепрошую, можна вас запитати?»

Це нейтральний і ввічливий варіант, який не змушує визначати вік співрозмовниці.

А як звертатися до кількох дівчат

Якщо звертаєтеся до групи, природна форма — «дівчата».

Наприклад: «Дівчата, зачекайте, будь ласка». «Дівчата, ви вже визначилися?»

У множині форма «дівчата» є нормальною для звертання.

Коли доречно казати «дівчинко»

Слово «дівчинко» — це пестлива форма від слова «дівчинка». Найприродніше вона звучить у звертанні до дитини.

До незнайомої дорослої жінки «дівчинко» може сприйматися як фамільярне або поблажливе звертання, тому в нейтральному спілкуванні краще його уникати.

Чим замінити «дєвушка» українською

Одного слова на всі випадки немає.

Якщо звертаєтеся до молодої жінки в неформальній ситуації — можна сказати «дівчино».

Якщо потрібне ввічливе й нейтральне звертання — «пані».

Якщо ім’я відоме — «пані Олено», «пані Маріє» або просто «Олено», «Маріє».

А якщо ситуація побутова й коротка, часто достатньо почати з «перепрошую».

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