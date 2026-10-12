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Як правильно звертатися до дівчат українською: не «дєвушка»
«Дєвушка» — звертання, яке досі часто звучить у побуті. Але в українській мові є свої природні й нормативні форми, і вибір залежить від ситуації.
У розмовній мові й досі можна почути звертання «дєвушка» — у магазині, транспорті, кафе чи просто на вулиці. Воно давно прижилося в побуті, але українською мовою природніше звертатися інакше. Які форми є нормативними та коли яку краще вживати — розберемо далі.
«Дівчино» — нормативна форма
Якщо ви звертаєтеся безпосередньо до молодої жінки словом «дівчина», слід уживати кличний відмінок: дівчина → дівчино
Тобто нормативно: «Дівчино, ви загубили рукавичку». «Перепрошую, дівчино, це ваше місце?»
У прямому звертанні форма «дівчина» не відповідає нормативній українській моделі. Словники й чинний правопис передбачають уживання кличного відмінка при безпосередньому звертанні.
Коли доречніше сказати «пані»
Слово «дівчино» правильне, але не в кожній ситуації звучить однаково нейтрально. Воно може акцентувати на віці або сприйматися як більш неформальне.
До незнайомої дорослої жінки універсальнішим ввічливим звертанням є «пані».
Наприклад:
«Перепрошую, пані, ви не підкажете?»
«Пані, це ваше замовлення?»
Слово «пані» не змінюється за відмінками, тому в звертанні форма залишається тією самою.
Якщо відоме ім’я
Ще природніше звертатися до людини на ім’я — але також у кличному відмінку.
Наприклад:
Олена → Олено
Марія → Маріє
Наталя → Наталю
Катерина → Катерино
Соломія → Соломіє
Тому правильно:
«Олено, добрий день».
«Маріє, можна вас на хвилинку?»
В офіційнішій або ввічливій ситуації можна поєднати «пані» з ім’ям:
«Пані Олено»
«Пані Маріє»
«Пані Катерино»
Такі форми відповідають нормам української мови.
Іноді звертання взагалі не потрібне
У багатьох ситуаціях немає необхідності підбирати окреме слово для звертання.
Замість: «Дєвушка, ви виходите?»
природніше сказати: «Перепрошую, ви виходите?»
Замість: «Дєвушка, можна вас запитати?» можна сказати: «Перепрошую, можна вас запитати?»
Це нейтральний і ввічливий варіант, який не змушує визначати вік співрозмовниці.
А як звертатися до кількох дівчат
Якщо звертаєтеся до групи, природна форма — «дівчата».
Наприклад: «Дівчата, зачекайте, будь ласка». «Дівчата, ви вже визначилися?»
У множині форма «дівчата» є нормальною для звертання.
Коли доречно казати «дівчинко»
Слово «дівчинко» — це пестлива форма від слова «дівчинка». Найприродніше вона звучить у звертанні до дитини.
До незнайомої дорослої жінки «дівчинко» може сприйматися як фамільярне або поблажливе звертання, тому в нейтральному спілкуванні краще його уникати.
Чим замінити «дєвушка» українською
Одного слова на всі випадки немає.
Якщо звертаєтеся до молодої жінки в неформальній ситуації — можна сказати «дівчино».
Якщо потрібне ввічливе й нейтральне звертання — «пані».
Якщо ім’я відоме — «пані Олено», «пані Маріє» або просто «Олено», «Маріє».
А якщо ситуація побутова й коротка, часто достатньо почати з «перепрошую».