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Не «половник»: як правильно сказати «черпак» українською

Як називається черпак українською: чому «половник» — не найкращий варіант

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
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Черпак українською

Черпак українською

Велику ложку з довгою ручкою, якою наливають борщ, суп чи юшку, в Україні називають по-різному. Можна почути «ополоник», «черпак», «вареха», «кохля» і навіть «половник». Однак ці слова не цілком рівнозначні, одні належать до літературної мови, інші мають діалектне забарвлення, а «половник» у значенні кухонного приладдя прийшов із російської.

Ополоник чи черпак: як правильно українською

Літературна назва кухонного приладдя для наливання рідких страв — ополоник. У «Словнику української мови в 11 томах» його визначено як велику ложку, якою насипають рідку страву. Слово має давню традицію вживання, у словниковій статті наведено приклад із видання Матвія Номиса 1864 року.

Черпак також є українським словом, тому вважати його помилкою не варто. Ним називають посудину або ківш, переважно з довгою ручкою, якими щось черпають. У різних регіонах України «черпак» уживають і як назву кухонного ополоника.

Отже, коли йдеться про велику ложку для борщу чи супу, найпряміша словникова назва предмета — ополоник, але черпак також належить до української лексики.

Чому «половник» — не те саме

Зі словом «половник» ситуація цікавіша. У російській мові «половник» означає саме велику розливну ложку. У цьому значенні правильно вживати «ополоник» або «черпак».

Однак говорити, що слова «половник» в українській мові взагалі немає, було б неправильно. Академічний словник його фіксує, але з іншими значеннями. Поло́вник — це місце або засік, куди зсипають полову. Існує також історичне половни́к — так називали залежного селянина, який віддавав землевласникові половину врожаю.

Тому саме в значенні кухонної ложки для наливання страв «половник» краще замінити на «ополоник» або «черпак».

Вареха, кохля, поварка: як ще називають ополоник

Українська мова має чимало регіональних назв цього кухонного предмета. Серед них трапляються вареха, варишка, кохля, кохелька та поварка. Такі назви побутують у різних місцевостях, тому незвичне для одного регіону слово не обов’язково є неправильним.

Наприклад, вареха має чітке словникове підтвердження. «Словник української мови в 11 томах» подає це слово з позначкою «діал.» і пояснює безпосередньо як ополоник.

У різних регіонах України можна почути й інші назви ополоника — варишка, кохля, кохелька та поварка.

Отже, регіональні назви можуть побутувати в місцевому та розмовному мовленні, а для нейтрального літературного тексту зрозумілим словниковим варіантом є ополоник.

Якими були ополоники раніше

Ополоник — не сучасна назва, придумана як заміна іншому слову. Як уже зазначалося, його вживання засвідчене щонайменше в джерелах XIX століття.

Цікавий різновид такого начиння використовували пастухи на полонинах. Великі ополоники видовбували з дерева й застосовували, зокрема, під час виготовлення овечого сиру — бринзи. Описаний полонинський ополоник мав довгу вертикальну ручку та вміщував близько одного літра.

Згодом матеріали й форми кухонного приладдя змінилися, але сама назва збереглася.

Ополоник і шумівка — різні речі

Не варто плутати ополоник із шумівкою. Вони можуть бути схожими за формою, але призначені для різних завдань.

Ополоником набирають і наливають рідку страву. Шумівка натомість має отвори, через які стікає рідина. Академічний словник визначає її як велику ложку з отворами, призначену, зокрема, для знімання накипу з бульйону та виймання м’яса чи риби з юшки. Нею також зручно діставати з води зварені продукти.

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