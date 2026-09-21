Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку має намір порушити питання українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

Про це пише The Telegraph.

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За даними видання, американського президента непокоїть, що атаки на російські НПЗ можуть посилювати глобальний дефіцит дизельного пального та сприяти зростанню цін.

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У неділю Трамп і Зеленський провели телефонну розмову. Як повідомляє Financial Times, американський президент наполягав, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах.

За словами українських чиновників, Трамп закликав Зеленського зупинити удари дронами та ракетами, щоб російське пальне могло надходити на світовий ринок.

Один зі співрозмовників описав головний меседж Трампа словами: «Дизель, дизель… дизель».

Водночас інше джерело AFP стверджує, що прямої вимоги припинити удари по російських НПЗ президент США не висував.

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«Це було частиною обговорення заходів з деескалації», — зазначив співрозмовник.

Зустріч Зеленського і Трампа має відбутися у вівторок, 22 вересня, на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Український президент після телефонної розмови назвав її «важливою» та заявив, що майбутня зустріч може «багато що змінити».

«Спостерігається дипломатичний імпульс», — зазначив він.

Що Трамп заявив про російські НПЗ

У понеділок Трамп заявив, що Росія «втратила контроль над своєю дизельною промисловістю» через війну проти України.

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За його словами, значну кількість російських підприємств з виробництва дизельного пального було пошкоджено та щонайменше тимчасово виведено з ладу.

«Ця безглузда й нескінченна війна з Україною має бути припинена», — заявив американський президент.

На тлі зростання цін на пальне деякі республіканці, зокрема сенатор Чак Грасслі, запропонували запровадити заборону на експорт дизельного пального зі США.

За даними матеріалу, в понеділок ціна дизельного пального сягнула 6,51 долара за галон — на 76% більше, ніж роком раніше.

Зеленський заговорив про взаємну деескалацію

У відповідь на заяви Трампа Зеленський допустив можливість відповідних кроків щодо російських НПЗ, якщо Москва припинить атаки на українську енергетику.

«Український енергетичний сектор, критична інфраструктура та наш продовольчий експорт мають припинити бути мішенями для Росії, і це призведе до відповідних заходів з деескалації», — заявив президент України.

За його словами, можливі рішення Україна готова обговорювати з партнерами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна очікує, що зустріч президента Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку може завершитися домовленістю про одразу два види перемир’я — енергетичне та морське.

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