Трамп готовится жестко поговорить с Зеленским: в центре – удары по НПЗ РФ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке намерен поднять вопрос украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом пишет The Telegraph.

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По данным издания, американский президент беспокоится, что атаки на российские НПЗ могут усиливать глобальный дефицит дизельного топлива и способствовать росту цен.

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В воскресенье Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Как сообщает Financial Times, американский президент настаивал, чтобы Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По словам украинских чиновников, Трамп призвал Зеленского остановить удары дронами и ракетами, чтобы российское горючее могло поступать на мировой рынок.

В то же время другой источник AFP утверждает, что прямого требования прекратить удары по российским НПЗ президент США не выдвигал.

"Это было частью обсуждения мер по деэскалации", - отметил собеседник.

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Встреча Зеленского и Трампа должна пройти во вторник, 22 сентября, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украинский президент после телефонного разговора назвал его «важным» и заявил, что предстоящая встреча может «многое изменить».

"Наблюдается дипломатический импульс", - отметил Зеленский.

Что Трамп заявил о российских НПЗ

В понедельник Трамп заявил, что Россия «потеряла контроль над своей дизельной промышленностью» из-за войны против Украины.

По его словам, значительное количество российских предприятий по производству дизельного горючего было повреждено и по меньшей мере временно выведено из строя.

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"Эта бессмысленная и бесконечная война с Украиной должна быть прекращена", - заявил американский президент.

На фоне роста цен на топливо некоторые республиканцы, в том числе сенатор Чак Грассли, предложили ввести запрет на экспорт дизельного горючего из США.

По данным материала, в понедельник цена дизельного горючего достигла 6,51 доллара за галлон — на 76% больше, чем годом ранее.

Зеленский заговорил о взаимной деэскалации

В ответ на заявления Трампа Зеленский допустил возможность ответных шагов по российским НПЗ, если Москва прекратит атаки на украинскую энергетику.

"Украинский энергетический сектор, критическая инфраструктура и наш продовольственный экспорт должны перестать быть мишенями для России, и это приведет к соответствующим мерам по деэскалации", - заявил президент Украины.

По его словам, возможные решения Украины готова обсуждать с партнерами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В то же время, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина ожидает, что встреча президента Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке может завершиться договоренностью об сразу двух видах перемирия — энергетическом и морском.

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