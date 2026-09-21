Україна затьмарила перемогу партії Путіна на виборах ударом по НПЗ у Москві – WP

Вибухи у Москві / © Associated Press

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У день завершення парламентських виборів у Росії Москва та область зазнали одного з наймасштабніших ударів безпілотників за час війни. Серед цілей опинився Московський нафтопереробний завод у Капотні, де після атаки спалахнула пожежа.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

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Атака сталася 20 вересня — в останній день перших парламентських виборів у РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За даними російської Центральної виборчої комісії після опрацювання понад 95% бюлетенів, провладна «Єдина Росія» набрала близько 57,8% голосів і зберегла конституційну більшість у Держдумі. Комуністична партія посіла друге місце.

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Водночас вибори відбувалися в умовах жорстких обмежень для політичної опозиції. Частина антивоєнних кандидатів не була допущена до голосування, а міжнародні та російські опозиційні критики заявляли про відсутність справжньої політичної конкуренції. Франція також заявила, що вибори не відповідали стандартам вільного та чесного волевиявлення.

Що відомо про удар по Москві

Унаслідок атаки було пошкоджено Московський НПЗ у районі Капотня на південному сході столиці. Після удару підприємство призупинило переробку нафти, а ремонт пошкоджених установок може тривати кілька тижнів. Завод є одним із великих постачальників пального для Москви.

За даними російської влади, внаслідок атаки в Московській області загинули щонайменше троє людей. Мер Москви Сергій Собянін стверджував, що протягом атаки було перехоплено понад 1600 безпілотників, із яких 450 нібито прямували до Москви. Незалежного підтвердження цих цифр немає.

Собянін заявив, що атаку нібито планували для зриву парламентських виборів, однак доказів на підтвердження цього твердження не навів.

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Атака після заяв про «енергетичне перемир’я»

Удар стався після того, як президент США Дональд Трамп заявив про нібито домовленість України та Росії припинити атаки на енергетичні об'єкти. За день до цього американський президент також закликав Володимира Зеленського припинити удари по російських об’єктах, пов’язаних із виробництвом дизельного пального.

Зеленський після розмови з Трампом заявив, що сторони обговорюють можливі кроки з деескалації, зокрема у сферах енергетичної та продовольчої безпеки. Президенти також домовилися про зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Що відомо про вибори у Росії

«Єдина Росія» за підсумками голосування отримала 355 із 450 місць у Державній думі. Вибори проходили також на окупованих Росією територіях України, що Київ та низка західних країн не визнають законним.

Критика процедури голосування пролунала й усередині Росії. Лідер Комуністичної партії Геннадій Зюганов заявляв про тиск на виборців і порушення під час голосування та підрахунку голосів.

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Нагадаємо, 20 вересня завершилося основне триденне голосування (18–20 вересня) на виборах до Держдуми Росії. Це перші парламентські вибори в РФ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Більшість антивоєнних кандидатів до участі у виборах не допустили, зокрема значну частину представників партії «Яблоко».

У низці регіонів Росії з виборів також знімали кандидатів партії в одномандатних округах.

У виборах до Держдуми РФ брали участь десять партій. Загалом розподіляються 450 депутатських мандатів: 225 — за партійними списками і ще 225 — в одномандатних округах.

Також повідомлялось, що Ярославський НПЗ у Росії зупинив переробку нафти після атаки дронів. Західні ЗМІ повідомляли, що пошкоджено установку, яка забезпечувала близько 40% потужності підприємства.

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