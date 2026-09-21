Плавки тріснули на старті: Суровцев ошелешив пікантним курйозом, як фінішував на змаганнях голим

Олексій Суровцев / © instagram.com/surovtsev.alexei

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Український актор Олексій Суровцев пригадав курйозний випадок зі спортивного минулого, коли просто під час змагань залишився без плавок.

У підлітковому віці артист професійно займався плаванням. Він навіть виступав на змаганнях на рівні збірної України. Одного разу спортсмен вийшов на старт у доволі старому екіпіруванні. Саме воно й підготувала йому неочікуваний сюрприз. Просто перед запливом у плавках Олексія тріснув шнурок, та зупинятися він не став і вирішив доплисти дистанцію до кінця попри незручну ситуацію.

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«У років 14–15 я займався плаванням і мав дуже старі плавки. Перед змаганнями зав’язав їх, нахилився на старті, аж раптом у мене тріснув той шнурочок. Я, звісно ж, стартонув і, як справжній спортсмен, не зупинився, бо для мене був дуже важливий результат. Так і доплив без плавок. Пощастило, що на той час ще не проводилося підводне знімання», — поділився актор на «Новому каналі», де запропонував учасницям вгадати, чи справді з ним ставався такий конфуз.

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Олексій Суровцев / © скриншот з відео

Спочатку жіноча команда поставилася до історії скептично. Ведуча Леся Нікітюк, яка сама професійно займалася плаванням і має звання майстра спорту, теж засумнівалася, що подібне могло статися на реальних змаганнях. Вона, втім, пригадала, що в дитинстві через неякісне екіпірування їй також доводилося поправляти купальник під час запливів.

Та цього разу інтуїція команді не допомогла — Суровцев не вигадав історію заради ефектної відповіді. За його словами, вирішальним для нього тоді був результат, тож навіть така несподівана проблема не змусила його зійти з дистанції.

Нагадаємо, нещодавно відомий український актор зворушив зверненням до дружини, з якою одружувався двічі.

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