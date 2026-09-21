"Чому обурення адресували не мені": Аліна Гросу відповіла на скандал з Іриною Білик

Хрещення сина Аліни Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

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Українська співачка Аліна Гросу відреагувала на скандал навколо хрестин її сина Марка-Ґабріеля та пояснила, чому найбільше претензій після обряду дісталося його хрещеній Ірині Білик.

Хрестини хлопчика відбулися у червні в Чернівцях. Хрещеною мамою стала Ірина Білик, яка багато років близька до родини Гросу. Та після церемонії увагу привернув не лише зірковий склад хрестин. Користувачі та журналісти почали обговорювати храм, де відбулося таїнство. Згодом у публічному просторі виникли питання і до самої Білик через її присутність на церемонії. Гросу тепер пояснила, чому вважає таку реакцію несправедливою.

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«Усе, що пов’язано з митрополитом Мелетієм та історіями навколо собору, ми дізналися вже з новин і медіа. Але в цій ситуації мене більше цікавить інше: якщо щодо діяльності храму та його представників є настільки серйозні зауваження, чому він продовжує функціонувати у нинішньому статусі? І чому ці питання та обурення спочатку адресували навіть не мені, а Ірині Білик, яка просто приїхала похрестити мого сина?» — сказала артистка в коментарі Oboz.ua.

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© пресслужба Аліни Гросу

За словами Аліни, вибір собору не був пов’язаний із конкретним священнослужителем. Для її родини це місце має давню історію: саме там свого часу хрестили саму співачку, її молодшого брата, двоюрідних братів і сестер, а пізніше — і дітей їхніх родичів. Тож для Гросу хрестини Марка-Ґабріеля стали продовженням сімейної традиції, а не рішенням, ухваленим через особу митрополита.

«Проводити якесь окреме розслідування чи перевірку собору та священнослужителів перед хрестинами нам навіть у голову не прийшло. Для нас це був передусім сімейний день і продовження традиції, яка існує в нашій родині багато років», — пояснила співачка.

Ірина Білик / © пресслужба Аліни Гросу

Резонанс навколо церемонії виник після того, як журналістка Соня Кошкіна звернула увагу на місце проведення хрестин. Таїнство відбулося у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях, де обряд проводив митрополит Мелетій. Саме його постать стала центральною у дискусії довкола хрестин.

Гросу водночас наголосила, що як публічна людина звикла до уваги до свого життя та рішень.

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«Якщо ти в шоубізнесі, ти публічна людина, тебе будуть обговорювати. Якщо тебе не обговорюють — ти просто нецікавий. От і все. Тоді ти вже й не публічний», — зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу зробила відверте зізнання про свого чоловіка.

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