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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Зірку турецького серіалу "Перелітний птах" просто в аеропорту затримали поліцейські: що сталося

Акторку затримали в рамках розслідування справи про наркотики.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Афра Сарачоглу

Афра Сарачоглу / © instagram.com/afrasaracoglu

Турецьку акторку Афру Сарачоглу, яка прославилась завдяки ролі Сейран у серіалі «Перелітний птах», затримали поліцейські.

У Туреччині триває масштабне розслідування справи про наркотики. Під підозрою правоохоронних органів опинилась низка місцевих знаменитостей. До слова, ордер на арешт був виданий і зірці серіалів Афрі Сарачоглу. 28-річна акторка про це дізналась, коли перебувала у Франці. Артистка тоді одразу ж зробила заяву, що повертається до Туреччини, аби сприяти слідству, пише Hürriyet.

«Наразі я не перебуваю в Туреччині через заплановане відрядження. Щоб справедливість перемогла, а процес минав найвідповіднішим чином, я якомога швидше повернуся до своєї країни та дам свої свідчення у повній співпраці з нашими судовими органами», — повідомляла акторка.

Афра Сарачоглу / © instagram.com/afrasaracoglu

Афра Сарачоглу / © instagram.com/afrasaracoglu

І ось Афра Сарачоглу прилетіла до Стамбула. Там акторку одразу ж затримали поліцейські. Тепер артистка повинна пройти процедуру медичного огляду та здати всі необхідні аналізи. Якщо причетність зірки серіалів не буде доведена, то всі звинувачення з неї будуть повністю зняті.

Зазначимо, рік тому в Туреччині розгорівся масштабний зірковий скандал. У межах антинаркотичної операції, яка триває й досі, правоохоронці затримали чи оголосили в розшук понад 250 осіб. Фігурантами стали знаменитості: актори, артисти, блогери та спортсмени.

Нагадаємо, нещодавно до будинку американського режисера Квентіна Тарантіно вдерся чоловік. Поліції довелося негайно втрутитися.

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