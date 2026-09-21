Як працюватимуть медзаклади під час тривоги: уряд затвердив нові правила

Як надаватимуть меддопомогу під час тривог: рішення уряду / © КМДА

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Кабінет міністрів затвердив оновлений порядок роботи медичних закладів в Україні під час повітряних загроз. Залежно від рівня небезпеки — «жовтого» чи «червоного» — регламентовано дії медперсоналу, правила евакуації та надання невідкладної допомоги.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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За «жовтого» рівня медзаклади продовжуватимуть роботу. Прем’єр доручив забезпечити повний доступ працівникам, пацієнтам і відвідувачам до укриттів.

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За «червоного» — пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас не буде припинятися допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, будуть лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів.

Крім того, екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів.

Також уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень із резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Особлива увага — місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні змінили правила під час повітряних атак. Тривоги розділили на жовті та червоні.

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