Чи видаватимуть пенсії та посилки під час "жовтої" тривоги: відповідь "Укрпошти"

"Укрпошта".

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Запровадження різних рівнів повітряної тривоги наразі не змінило графік роботи відділень «Укрпошти». Поштові, фінансові та соціальні послуги, зокрема видавання посилок і пенсій, продовжують надавати за чинними правилами безпеки.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрпошти» у відповідь на запит РБК-Україна.

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У компанії пояснили, що відділення продовжують працювати за встановленими графіками у громадах по всій країні. Окремих змін у роботі через запровадження «жовтого» рівня тривоги поки немає.

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Водночас під час повітряної загрози працівників і відвідувачів закликають не ігнорувати правила безпеки та прямувати до найближчих укриттів.

«Пріоритетом "Укрпошти" залишається безпека працівників і відвідувачів», — наголосили у компанії.

Наразі «Укрпошта» разом з урядом опрацьовує практичне застосування нової системи сповіщення. Водночас враховуватимуть особливості роботи поштової мережі в різних регіонах, зокрема на прифронтових територіях.

Якщо правила роботи відділень під час різних рівнів повітряної тривоги зміняться, компанія обіцяє повідомити про це окремо.

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Як працюють нові правила тривог у Києві

Від 10 вересня у Києві скоротили комендантську годину — вона триває від 01:00 до 05:00. Громадський транспорт працює на годину довше, а для пасажирів, які прибувають на Центральний вокзал під час комендантської години, запустили чотири спеціальні автобусні маршрути.

Повітряні тривоги у столиці поділили на два рівні. «Жовтий» означає дронову загрозу, «червоний» — ракетний або комбінований удар. Під час «жовтого» рівня без обмежень працює зелена гілка метро, а рух Південним мостом дозволений із технологічними перекриттями на пів години після оголошення тривоги та після відбою.

Державні установи та заклади, що надають соціальні послуги, під час «жовтої» тривоги продовжують працювати. Водночас розважальні та спортивні заходи просто неба або у приміщеннях без укриттів заборонені.

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