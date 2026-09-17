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- Шоу-бізнес
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У сукні з намистин від Louis Vuitton: Чейз Інфініті підкреслила фігуру ефектним вбранням
26-річна акторка з’явилася на премії «Еммі» у розкішному вбранні силуету «русалка».
Чейз Інфініті відвідала церемонію вручення премії «Еммі», яка відбулася у Лос-Анджелесі. Молода акторка одразу ж привернула увагу публіки своїм ефектним аутфітом.
Як амбасадорка Louis Vuitton, для урочистого вечора вона обрала виготовлену на замовлення довгу сукню-бюстьє. Вбрання без бретельок було створене з чорної органзи та розшите тисячами мідних намистин різного розміру.
Декор повністю вкривав сукню, переливався під спалахами фотокамер і створював враження металевої поверхні. Приталений силует «русалка» чудово підкреслив фігуру Чейз, а розкльошена спідниця переходила у невеликий шлейф.
Образ акторка доповнила елегантними діамантовими сережками, каблучками з камінням і тонкими золотими браслетами Hearts on Fire. У неї була пишна зачіска з прямим проділом і макіяж зі стрілками і карамельним блиском на губах.