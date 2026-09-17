ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

У сукні з намистин від Louis Vuitton: Чейз Інфініті підкреслила фігуру ефектним вбранням

26-річна акторка з’явилася на премії «Еммі» у розкішному вбранні силуету «русалка».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Чейз Інфініті

Чейз Інфініті / © Associated Press

Чейз Інфініті відвідала церемонію вручення премії «Еммі», яка відбулася у Лос-Анджелесі. Молода акторка одразу ж привернула увагу публіки своїм ефектним аутфітом.

Чейз Інфініті / © Associated Press

Чейз Інфініті / © Associated Press

Як амбасадорка Louis Vuitton, для урочистого вечора вона обрала виготовлену на замовлення довгу сукню-бюстьє. Вбрання без бретельок було створене з чорної органзи та розшите тисячами мідних намистин різного розміру.

Чейз Інфініті / © Associated Press

Чейз Інфініті / © Associated Press

Декор повністю вкривав сукню, переливався під спалахами фотокамер і створював враження металевої поверхні. Приталений силует «русалка» чудово підкреслив фігуру Чейз, а розкльошена спідниця переходила у невеликий шлейф.

Чейз Інфініті / © Associated Press

Чейз Інфініті / © Associated Press

Образ акторка доповнила елегантними діамантовими сережками, каблучками з камінням і тонкими золотими браслетами Hearts on Fire. У неї була пишна зачіска з прямим проділом і макіяж зі стрілками і карамельним блиском на губах.

Чейз Інфініті / © Associated Press

Чейз Інфініті / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie