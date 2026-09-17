ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
2 хв

Дефіцит білка після 50 років: які небезпечні зміни в тілі запускає нестача

З віком організм природним чином втрачає м’язову масу. Цей процес може прискорюватися, якщо людина мало рухається та отримує недостатньо білка.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Білок – це не лише «будівельний матеріал» для м’язів, а й основа нормальної роботи імунної системи

Білок – це не лише «будівельний матеріал» для м’язів, а й основа нормальної роботи імунної системи

Після 50 років достатня кількість білка в раціоні стає особливо важливою для підтримки м’язів, сили та здатності залишатися активним. Постійний дефіцит цього нутрієнта з часом погано позначається на фізичному стані людини.

Про це пише Health.

Білок — це не лише «будівельний матеріал» для м’язів, а й основа нормальної роботи імунної системи, кісток та тканин. Після 50 років його значення зростає: організм поступово втрачає м’язову масу, а засвоювати протеїн стає складніше.

Фахівці наголошують: людям старшого віку потрібно 1,2–1,6 г білка на кілограм маси тіла щодня. Якщо цього нутрієнта бракує, навіть прості побутові справи — підйом сходами чи перенесення сумок — можуть перетворитися на виклик.

Зменшення м’язової маси впливає на здатність виконувати звичні дії: ходити сходами, довго йти пішки, вставати зі стільця чи тримати покупки в руках. У дослідженнях людей старше 50 років низьке споживання білка пов’язували з меншою силою хвату та труднощами у повсякденних завданнях.

Білок також важливий для кісток: у поєднанні з кальцієм і вітаміном D він допомагає підтримувати їхню міцність. Саме тому його нестача може підвищувати ймовірність переломів.

Джерела білка

  • яйця, грецький йогурт, кисломолочний сир та молоко

  • риба, курятина та нежирне м’ясо

  • квасоля, горох і сочевиця

  • тофу, темпе та едамаме

  • горіхи, насіння та горіхові пасти

  • збагачене білком соєве молоко

Раніше повідомлялося про те, що монотонний раціон може призвести до нестачі вітамінів і мінералів, що вплине на здоров’я.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie