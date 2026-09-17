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- Здоров’я
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Дефіцит білка після 50 років: які небезпечні зміни в тілі запускає нестача
З віком організм природним чином втрачає м’язову масу. Цей процес може прискорюватися, якщо людина мало рухається та отримує недостатньо білка.
Після 50 років достатня кількість білка в раціоні стає особливо важливою для підтримки м’язів, сили та здатності залишатися активним. Постійний дефіцит цього нутрієнта з часом погано позначається на фізичному стані людини.
Про це пише Health.
Білок — це не лише «будівельний матеріал» для м’язів, а й основа нормальної роботи імунної системи, кісток та тканин. Після 50 років його значення зростає: організм поступово втрачає м’язову масу, а засвоювати протеїн стає складніше.
Фахівці наголошують: людям старшого віку потрібно 1,2–1,6 г білка на кілограм маси тіла щодня. Якщо цього нутрієнта бракує, навіть прості побутові справи — підйом сходами чи перенесення сумок — можуть перетворитися на виклик.
Зменшення м’язової маси впливає на здатність виконувати звичні дії: ходити сходами, довго йти пішки, вставати зі стільця чи тримати покупки в руках. У дослідженнях людей старше 50 років низьке споживання білка пов’язували з меншою силою хвату та труднощами у повсякденних завданнях.
Білок також важливий для кісток: у поєднанні з кальцієм і вітаміном D він допомагає підтримувати їхню міцність. Саме тому його нестача може підвищувати ймовірність переломів.
Джерела білка
яйця, грецький йогурт, кисломолочний сир та молоко
риба, курятина та нежирне м’ясо
квасоля, горох і сочевиця
тофу, темпе та едамаме
горіхи, насіння та горіхові пасти
збагачене білком соєве молоко
Раніше повідомлялося про те, що монотонний раціон може призвести до нестачі вітамінів і мінералів, що вплине на здоров’я.