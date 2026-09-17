Вікторія Маремуха із сином виїжджає за кордон і розкрила, як ексчоловік вплинув на її еміграцію

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

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Українська модель та акторка Вікторія Маремуха разом із 4-річним сином виїжджає за кордон.

Знаменитість із Лукою живе в Києві. Проте столиця останнім часом постійно потерпає від ворожих обстрілів. Вікторія Маремуха на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізнається, що спочатку не думала про виїзд. Однак у районі, де мешкає акторка, були «прильоти», тож колишній чоловік-француз почав із нею обговорювати переїзд сина за кордон. З одного боку, Вікторія Маремуха розуміла, що йтиме на це заради безпеки Луки, а з іншого — вона не хоче ставити на паузу кар’єру в Україні.

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«Я взагалі трималась до якогось моменту, поки декілька разів не прилетіло в нашому районі, недалеко від нас. Мій колишній чоловік злякався дуже сильно і сказав: "Ти як хочеш, але я пишу лист до лісабонської школи, до якої ходять двоюрідні сестрички нашого сина". Мене це просто розірвало, бо саме усвідомлення того, що треба переїжджати, бо це треба зробити для того, щоб зберегти сина, а з іншого боку — це самопожертва, і все залишити тут, що я роками будувала. Не знаю, як буде», — говорить артистка Анні Севастьяновій.

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Вікторія Маремуха з колишнім чоловіком та сином / © instagram.com/vicky_mare

Врешті крапку у роздумах Вікторії Маремухи поставила поведінка сина. Хлопчик боявся йти до садочка, оскільки там треба перебувати в укритті, він тривожився через повітряні тривоги, а разом із тим у ньому зростала агресія. Тож акторка погодилась вивезти сина до Лісабона, де мешкає рідня ексчоловіка. Зараз у планах артистки залишатися за кордоном, принаймні, декілька місяців. Що ж стосується її кар’єри в Україні, то акторка буде повертатися, коли виникатиме така необхідність.

«Я ухвалила рішення, що таки треба виїжджати. Ми виходили до садочка, а син каже: "Мамо, а подивися у телефоні, скільки буде тривог, а увімкни мені фільм, де українські військові росіянців…". Тобто моя чотирирічна дитина ходить із такою злістю, з агресією! Він не хотів ходити до садочка, бо йому страшно в укритті спати. Ми коли це бачимо, то серце розривається. І незрозуміло, якою буде зима. Мабуть, треба краще кудись… Ми обрали Лісабон хоча б на декілька місяців», — говорить знаменитість.

Ці та інші зізнання Вікторія Маремуха зробила на «Наодинці з Гламуром». Стежте за YouTube-каналом проєкту, де незабаром вийде повний випуск, та не пропускайте найцікавіші зізнання зірок.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Маремуха зустрілась із колишнім чоловіком. Знаменитість показала, як вони разом проводили час із 4-річним сином.

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