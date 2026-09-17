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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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48
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 вересня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 вересня?

Місяць розповідає

Цей день — час для рішучих вчинків і, водночас, усвідомлення того, що в попередній життєвий період було зроблено неправильно, а отже, треба визнати свої помилки та перепросити тих, кого образили. Також необхідно пробачити тих, хто в чомусь завинив перед нами, навіть якщо вони не захочуть визнати свої гріхи.

Місяць рекомендує

Астрологи вважають, що в такий час ми змінюємося зсередини, переосмислюючи як свої внутрішні настрої, так і пов’язані з ними плани, які будуть виконані та перевиконані. У цьому немає нічого небезпечного, головне — не відмовлятися від того, що вже досягнуто, а, відштовхнувшись від цього, йти далі — вперед і вище. Можна займатися домом — не просто прибирати, а й планувати, а в деяких випадках і розпочинати ремонт із переплануванням житла. Це також вдалий час для початку будь-яких поїздок — як подорожей, так і відряджень.

Місяць застерігає

Напруженість у стосунках з оточенням — близькими людьми та колегами — слід мінімізувати, зосереджуючись на приємних речах, інакше вона може стати причиною серйозного стресу. Особливо небезпечними можуть стати сварки з коханою людиною, тому краще поступитися в дрібницях, ніж отримати серйозні — і тривалі — проблеми. Потрібно виявляти гнучкість і частіше ставити себе на місце близької людини, тоді й приводів для конфлікту не буде.

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